Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν συνηθίζει να εκθέτει την προσωπική της ζωή. Όταν όμως το κάνει, οι λέξεις της είναι αρκετές για να δείξουν όσα νιώθει. Αυτή τη φορά επέλεξε ένα απλό βίντεο από την παραλία για να μιλήσει δημόσια για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Το στιγμιότυπο τον δείχνει να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του surf, μια εικόνα που αποτυπώνει τον τρόπο ζωής που μοιράζονται οι δυο τους. Μέσα στην απλότητά της, όμως, έκρυβε ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα.

Η φράση που ξεχώρισε στην ανάρτησή της

Πάνω στο βίντεο, η αθλητικογράφος έγραψε:

«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης συμπλήρωσε ακόμα μία φράση που αποτύπωσε την ευγνωμοσύνη της για όσα ζει σήμερα:

«Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει εκατοντάδες μηνύματα αγάπης, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν τη συγκίνηση και την ειλικρίνεια που εξέπεμπε.

Μια σχέση που έγινε οικογένεια

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι μαζί περίπου τέσσερα χρόνια, έχοντας επιλέξει από την αρχή να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στα Χανιά, σε μια ρομαντική τελετή με αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ λίγους μήνες αργότερα κράτησαν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Παρά τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η δημιουργία της οικογένειάς τους, οι δυο τους συνεχίζουν να μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους. Και αυτή η νέα ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη ήταν ίσως η πιο τρυφερή υπενθύμιση πως ο έρωτάς τους παραμένει το ίδιο δυνατός, όπως τότε που όλα ξεκίνησαν.