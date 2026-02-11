Όνειρο ήταν και πάει: Η Κλουζ υπέταξε τον Άρη (111-92) που αποχαιρέτησε το Eurocup

Επί 17 αγωνιστικές, πάλεψε με ότι είχε και δεν είχε ο Άρης, μα δεν ήταν αρκετό. Κατά τη διάρκεια της 18ης, κλήθηκε να τα βγάλει πέρα κόντρα στην σαφώς δυνατότερη Κλουζ και δεν τα κατάφερε.

Οι περίπου 500 φίλοι του «Θεού του Πολέμου», δεν μπόρεσαν να τον ωθήσουν στη νίκη με... μισό πόντο που χρειαζόταν. Για την ακρίβεια, η ελληνική ομάδα ήταν πολύ μακριά από την πρόκριση, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης στη Ρουμανία.

Από την πρώτη κιόλας περίοδο, η Κλουζ μετέτρεψε σε περίπατο το σπουδαίο παιχνίδι. Όποια ομάδα κέρδισε, θα περνούσε στην επόμενη φάση του EuroCup και οι γηπεδούχοι τα κατάφεραν με σκορ 111-92.

Η άμυνα των Θεσσαλονικιών δεν παρουσιάστηκε έτοιμη. Η προσέγγιση των παικτών του Μίλιτσιτς ήταν κάκιστη στο πίσω μέρος του παρκέ. Το +12 του ημιχρόνου για την Κλουζ, μετατράπηκε σύντομα και σε +20. Ο Άρης απογοητεύτηκε, δεν αντιστάθηκε ιδιαίτερα...

Αντάξιος των περιστάσεων επιθετικά, φάνηκε μονάχα ο Τζόουνς που σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ ταυτοχρόνως μάζεψε εννέα ριμπάουντ και μοίρασε επτά ασίστ. Ο Αμερικανός έφτασε στα όρια των τριπλών στατιστικών, αλλά πάλευε απελπιστικά μόνος.

Στον αντίποδα υπήρξε καθοριστική πολυφωνία. Πέντε διψήφιοι από μεριάς Κλουζ, καθώς οι Ρουμάνοι μοίρασαν άψογα το παιχνίδι και πανηγύρισαν μία δικαιότατη, «καθαρή» πρόκριση.

Η βαθμολογία του ομίλου Α', διαμορφώνεται πλέον κατά του Άρη. Στο 8-10 οι φιλοξενούμενοι, ενώ οι γηπεδούχοι και οι νικητές «σκαρφάλωσαν» στο αρκετό για τους ίδιους 9-9.