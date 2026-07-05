ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα τουρισμού αλλά νέοι κίνδυνοι αλλάζουν την αγορά

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που όχι μόνο ανέκαμψαν πλήρως στον τομέα του τουρισμού μετά την πανδημία, αλλά ξεπέρασαν και τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με τη νέα έκθεση OECD Tourism Trends and Policies 2026 Ωστόσο, ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι η επιτυχία του τουρισμού τα επόμενα χρόνια δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά από την ικανότητα των προορισμών να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.



Η έκθεση καταγράφει ότι οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε περίπου 27,9 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024 και περίπου 11% σε σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο τουρισμός παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει άμεσα το 7,3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, απασχολεί το 14,4% του εργατικού δυναμικού και αντιστοιχεί στο 42% των εξαγωγών υπηρεσιών της χώρας.



Παρά τα θετικά στοιχεία, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αύξηση του κόστους μετακινήσεων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν ήδη τις ταξιδιωτικές επιλογές και δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς. Την ίδια στιγμή, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται περισσότερο ευαίσθητοι σε ζητήματα ασφάλειας, κόστους και ευελιξίας κατά τον σχεδιασμό των διακοπών τους.

Ανάπτυξη μορφών τουρισμού στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση των αφίξεων. Σύμφωνα με την έκθεση, προτεραιότητα αποτελεί η καλύτερη διαχείριση των προορισμών, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου. Στις βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μορφών τουρισμού όπως ο ορεινός, ο γαστρονομικός, ο θαλάσσιος και ο τουρισμός ευεξίας, καθώς και η δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και η περαιτέρω αξιοποίηση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής.

«Ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν. «Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να διατηρήσουν αυτήν την ανάπτυξη και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα. Αυτό σημαίνει εφαρμογή των διδαγμάτων της πανδημίας και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για την ενίσχυση της ετοιμότητας για κρίσεις και διαχείριση του τουρισμού και των ροών επισκεπτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τομέας θα προσφέρει διαρκή οφέλη».

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Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, την προσιτή τιμή και τις ακυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις, οδηγώντας τους ταξιδιώτες να προτιμούν πιο οικείους και οικονομικούς προορισμούς, μικρότερες διαμονές και επιλογές χαμηλότερου κόστους. Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και άλλοι πάροχοι τουρισμού προσαρμόζουν τα προγράμματά τους για το 2027 και μετά, οι προορισμοί θα πρέπει να προβλέπουν τις μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές τάσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους στους εξελισσόμενους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και καιρικούς κινδύνους.

Νέα ρεκόρ

Σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ, το ένα τρίτο των χωρών του ΟΟΣΑ αναμένει ότι η τουριστική απόδοση θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2025 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με πολλές να καταρρίπτουν νέα ρεκόρ.

Τέσσερις χώρες κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ εισερχόμενων αφίξεων, με επικεφαλής τη Φινλανδία (αύξηση 16,5%), την Ιαπωνία (αύξηση 15,8%), την Κορέα (αύξηση 15,7%) και τη Νορβηγία (αύξηση 12,5%). Αυτό βασίζεται σε μια ισχυρή ανάκαμψη το 2024 στην Κορέα και την Ιαπωνία (αύξηση 48,4% και 47,1% αντίστοιχα), υποβοηθούμενη από την επέκταση της συνδεσιμότητας και το αδύναμο γιεν.



Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών μειώθηκαν σε τέσσερις χώρες το 2025 και δεν έχουν ακόμη ανακάμψει στα προ της πανδημίας επίπεδα: Καναδάς (μείωση 0,6%), Γερμανία (μείωση 0,8%), Ιρλανδία (μείωση 2,8%) και Ηνωμένες Πολιτείες (μείωση 5,5%). Ο εισερχόμενος τουρισμός στο Ισραήλ έχει επίσης επηρεαστεί σημαντικά από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι αφίξεις παραμένουν σημαντικά κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα (μείωση 70,8%).