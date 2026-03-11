Οπαδός της Ατλέτικο πιάστηκε να... φτιάχνει σάντουιτς στο ματς με την Τότεναμ και έγινε viral (pic)

Φοβερά πράγματα διαδραματίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Τότεναμ. Οι Μαδριλένοι «ξετύλιξαν» όλα τα δώρα των Άγγλων στο πρώτο τέταρτο και απέκτησαν σαφές προβάδισμα πρόκρισης (5-2) στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ώρα όμως που η Ατλέτικο έστηνε πάρτι απέναντι στην καταρρακωμένη ψυχολογικά Τότεναμ, ένας φίλαθλος των «ροχιμπλάνκος» αποφάσισε να γίνει viral για τον πιο απίθανο λόγο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και με το σκορ στο βαρύ 4-1, ο τηλεοπτικός φακός «τσάκωσε» έναν οπαδό που έφτιαχνε σάντουιτς στις κερκίδες του Μετροπολιτάνο, όντας απόλυτα χαλαρός και ελάχιστα συγκεντρωμένος στα όσα διαδραματίζονταν εντός αγωνιστικού χώρου.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο