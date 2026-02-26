Οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ναζιστικούς χαιρετισμούς και εκδιώχθηκε από το γήπεδο

Οι αναμετρήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα απασχόλησαν το ποδοσφαιρικό κοινό και την επικαιρότητα, όμως για τους λάθος λόγους, με ακόμα ένα ντροπιαστικό περιστατικό να βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», οπαδός της Ρεάλ καταγράφηκε να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό, με το προσωπικό ασφαλείας των «μερένχες» να τον εντοπίζει και να τον ταυτοποιεί αμέσως, απομακρύνοντας τον από το γήπεδο πριν ξεκινήσει το ματς. Η ομάδα από την πλευρά της ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για να καθοριστούν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου και τόνισε πως καταδικάζει κάθε εκδήλωση ρατσισμού, μίσους ή βίας. Παράλληλα η διοίκηση της ομάδας δήλωσαν πως θα συνεργαστούν με τις αρχές για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλειφθούν τέτοιες συμπεριφορές από τα γήπεδα.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ζήτησε επειγόντως από την Πειθαρχική Επιτροπή του συλλόγου να κινήσει άμεσα διαδικασία οριστικής αποβολής του μέλους που καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό στην περιοχή όπου βρίσκεται η Θύρα των Οργανωμένων, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ και της Μπενφίκα. Το συγκεκριμένο μέλος εντοπίστηκε από το προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου αμέσως μετά την εμφάνισή του στη μετάδοση και απομακρύνθηκε άμεσα από το Σαντιάγο Μπερνανμπέου.



Ο σύλλογος καταδικάζει τέτοιου είδους χειρονομίες και εκφράσεις που υποκινούν βία και μίσος στον αθλητισμό και στην κοινωνία».