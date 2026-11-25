Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Η πληρωμή έχει ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο, τα χρήματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από αργά το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Παρασκευή 27/11).

Το ποσό του εφάπαξ επιδόματος είναι αυξημένο κατά 60% σε σχέση με τα 250 ευρώ της περσινής χρονιάς— και καταβάλλεται αφορολόγητο και ακατάσχετο σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, την ετήσια οικονομική ενίσχυση θα λάβουν άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία.

Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ παράλληλα με την τακτική πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ήδη διαθέσει στον ΟΠΕΚΑ την απαιτούμενη επιχορήγηση για την καταβολή της ενίσχυσης.

Ποιοι λαμβάνουν τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026), την ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ λαμβάνουν:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.



Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.