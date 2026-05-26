ΟΠΕΚΕΠΕ: Από το 2019 η δράση του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση νέου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν ΕΕ και Δημόσιο, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/5), το ελληνικό FBI έχει συλλάβει τουλάχιστον 16 άτομα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας, μετά από έρευνες σε σπίτια αγροτών για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους πάνω από 4 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν όλοι οι ύποπτοι αλλά και να αποκαλυφθεί ο τρόπος δράσης τους.

Φέρεται πως το κύκλωμα δήλωσε ψευδείς δηλώσεις για να παίρνεις τις επιδοτήσεις, με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης να έχει ξεκινήσει από το 2019.

Εμπλέκονται άτομα από δύο ΚΥΔ

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρεται πως εμπλέκονται και δυο Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στις Σέρρες.

Αύριο η δικογραφία αναμένεται να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και θα παραγγελθεί η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα γίνει την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως χθες Δευτέρα, οι αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δράστες έλαβαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις, δηλώνοντας εικονικά μισθωτήρια, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος κατά την υποβολή των αιτήσεων.