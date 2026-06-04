ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη - «Θα το πάω μέχρι τέλους»

Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο υιοθετεί εισήγηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Εφετών, Ευγενίας Κυβέλου, ορίζει ότι όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, Κώστα Ανεστίδη, αποκτήθηκαν νόμιμα. Ως εκ τούτου αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του.

Υπενθυμίζεται ότι οι λογαριασμοί του κ. Ανεστίδη είχαν δεσμευτεί παραμονές των Χριστουγέννων του 2025 και ο ίδιος ελεγχόταν από τη Δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα, λοιπόν, με το βούλευμα δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό σε βάρος του.



«Νιώθω δικαιωμένος, αλλά δεν θα το αφήσω έτσι, θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» και δεν με πίστευε κανείς. Ακούστηκαν διάφορα. Θα ξαναπώ πως ποτέ δεν πρόδωσα τους αγρότες και δεν έχω κλέψει ούτε ένα ευρώ», δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης στην ιστοσελίδα Voria.