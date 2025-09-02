ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυλαία για την εξεταστική στις 15 Σεπτεμβρίου - Τα πρόσωπα της ΝΔ

Μετά τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και συγκεκριμένα στις 15 του μήνα ξεκινά τις εργασίες της με την εκλογή προεδρείου η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή Διάσκεψη των προέδρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Αντιπρόεδρος, η πρώην Γραμματέας, Μαρία Συρεγγέλα, Γραμματέας της Επιτροπής η πρώην Υπουργός Ιωάννα Λυτρίβη και εισηγητής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Γαλάζιες κοινοβουλευτικές πηγές τονίζουν επίσης ότι μέλη της Επιτροπής θα είναι οι Παναγής Καππάτος, Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος, Μίκα Τσαμπίκα Ιατρίδη, Σπύρος Κουλκουδίνας, Βαγγέλης Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Στην κυβέρνηση επέλεξαν ως επί το πλείστον νέους βουλευτές, που δεν έχουν εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, πηγές προσκείμενες στον Πρόεδρο της Βουλής σημειώνουν ότι το μοναδικό κόμμα, που δεν έχει ενημερώσει έως τώρα για τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, πάντως έχει προθεσμία έως τις 13 Σεπτεμβρίου