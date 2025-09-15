ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευσαν την περιουσία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου - Από ακίνητα μέχρι Πόρσε και Φεράρι

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Καλλιόπης Σεμερτζίδου προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για την Καταπολέμηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στα πλαίσια της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνολικά δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πηγές, για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης 11 ακίνητα και 30 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μια Φεράρι και μια Πόρσε.

Η Αρχή διαβίβασε το πόρισμα της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας ότι προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης κακουργηματικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.