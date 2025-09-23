ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί αγροτών από το Ηράκλειο για παράνομες επιδοτήσεις

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν αγρότες του Ηρακλείου, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ, καθώς σύμφωνα με την έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που... δεν υπήρχε.

Μάλιστα, οι αρχές προχώρησαν και στην δέσμευση δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και θυρίδων. Όπως αναφέρει το patris.gr, από το πρωί της Δευτέρας αρκετοί από εκείνους που φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των αρχών είδαν τους λογαριασμούς τους δεσμευμένους χωρίς να μπορούν να κάνουν ανάληψη των καταθέσεων τους.

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου έχουν ήδη μοιράσει αρκετές διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών Ηρακλειωτών για τους οποίους γίνεται έλεγχος για τις επιδοτήσεις που έλαβαν με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δήλωναν ζώα για τις επιδοτήσεις, αλλά δεν παρήγαγαν τίποτα

Σε μία από τις περιπτώσεις, ένας παραγωγός δήλωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ 300 παραγωγικά και 100 μη παραγωγικά ζώα, με βοσκότοπους μόνο αγροτεμάχια λαμβάνοντας 26.500 ευρώ επιδότηση. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι από το 2021 έως και το 2024 δεν παρέδωσε γάλα, δεν πραγματοποίησε σφαγές ή πωλήσεις κρέατος ενώ από τη φορολογική του εικόνα βάσει τιμολογίων φαίνεται ότι αγόραζε πολύ μικρές ή και καθόλου ποσότητες ζωοτροφών.

Περίπου το ίδιο ποσό και το ίδιο ζωικό κεφάλαιο είχαν δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο ακόμη άτομα, των οποίων επίσης δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί.

Σε μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα έλαβε επιδότηση 26.500 ευρώ για 290 παραγωγικά και 70 μη παραγωγικά ζώα και για τα οποία δεν είχε κανένα τιμολόγιο για αγορά ζωοτροφής και διάθεσης κρέατος και γάλατος.

Από την πλευρά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει εντολή να μπλοκάρει τις πληρωμές και να ζητήσει επιστροφή των ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», όπως ορίζει η διαδικασία. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα, ανεξαρτήτως αν τα μοίρασαν ή όχι σε τρίτους.