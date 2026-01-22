ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν τον... Τύμβο Καστά και «βάφτιζαν» τα γαϊδούρια, άλογα για να τσεπώνουν επιδοτήσεις

Το νεοελληνικό δαιμόνιο στα χειρότερά του. Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούσαμε όλους αυτούς τους μήνες για διάφορες απίστευτες περιπτώσεις επιτηδείων που δήλωναν ακόμη και… πίστες αεροδρομίων ως χώρο για καλλιέργεια προκειμένου να τσεπώσουν παράνομες επιδοτήσεις.

Η «ρίζα» του προβλήματος όμως είναι βαθιά, εάν κρίνουμε από δύο κραυγαλέες περιπτώσεις που επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γρηγόρης Αποστολάκος ο οποίος κλήθηκε με την ιδιότητα που είχε ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου.



Όπως αποκάλυψε, από ελέγχους που έγιναν τότε, βρέθηκε επιτήδειος που είχε δηλώσει ολόκληρο το λόφο Καστά για να πάρει αγροτική επιδότηση. Οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ τον «τσίμπησαν» και τον «έπιασαν αδιάβαστο», όπως χαρακτηριστικά είπε.



Ο μάρτυρας μάλιστα μίλησε και για κάποιους απατεώνες έξω από τη Λάρισα που έπαιρναν χρήματα για να τρέξουν ένα πρόγραμμα ιπποειδών, όπως αποδείχθηκε ωστόσο δεν είχαν άλογα, αλλά μόνο… δύο γαϊδούρια.



Πάντως, ο Αποστολάκος υποστήριξε πως οι παρανομίες αυτές ήταν μεμονωμένες και πως υπήρξε άτεγκτη αντιμετώπιση καθώς αμέσως εφαρμόστηκαν οι ποινικές διαδικασίες.

