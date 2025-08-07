ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι εντελώς καθαρός, δεν είναι της Σεμερτζίδου η Ferrari», λέει ο σύντροφός της

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. .... Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» δηλώνει ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπης Σεμερτζίδου η οποία τράβηξε επάνω της τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες μετά από τα δημοσιεύματα σχετικά με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Χρήστος Μαγειρίας υποστηρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου έχουν στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Εξ ου και η παραίτηση της κας Σεμερτζίδου από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας. «Να μπορεί να έχει σιδερένιο λόγο, όχι να κρύβεται πίσω από κάτι πολιτικό, που να κινείται πολιτικά και όλοι να νομίζουν ότι "να, τώρα πάει να καλύψει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη"» δηλώνει για την παραίτηση ο σύντροφός της.

Αναφορικά με τις έρευνες που ξεκίνησε η Αρχή για το Ξέπλυμα, για πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου απαντά ότι όλα είναι «καθαρά». Κάτι άλλωστε που έχει υπογραμμίσει σε όλους τους τόνους και η πολιτεύτρια της ΝΔ.

«Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο... Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», τονίζει στο Star ο Χρήστος Μαγειρίας.

