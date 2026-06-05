ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος στην Κοζάνη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη, 86 και 81 ετών.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα (8/6).

Ποιες κατηγορίες βαραίνουν τους 13

Υπενθυμίζεται πως στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους κατά το κατηγορητήριο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.



Όλοι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων), ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.