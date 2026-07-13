ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι από το Εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση στα Γιαννιτσά

Την ενοχή τεσσάρων προσώπων για υπόθεση που συνδέεται με παράνομες αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων έκρινε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, επιβάλλοντας σε όλους ποινές φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκονται ο 39χρονος που φέρεται από τις αρχές ως κεντρικό πρόσωπο στη μεγάλη έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ , καθώς και ένας 55χρονος λογιστής. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν ήδη βαρύτερες κατηγορίες στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας που σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι δηλώσεις εκτάσεων που μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών

Η υπόθεση που εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό αφορούσε περιστατικά των ετών 2019 και 2020 και συγκεκριμένα τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι φέρεται να ακολούθησαν μια πρακτική κατά την οποία αγροτεμάχια χωρίς πραγματική σχέση με τους αιτούντες εμφανίζονταν προσωρινά δηλωμένα σε στοιχεία ανυποψίαστων πολιτών. Στη συνέχεια, οι εκτάσεις αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μισθωμένες προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις για αγροτικές ενισχύσεις.

Η συγκεκριμένη πρακτική παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τη μεγαλύτερη υπόθεση που ερευνάται για την περίοδο 2019-2024, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές.

Ποινές για αγρότη και πρώην αντιδήμαρχο

Εκτός από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή για δύο απόπειρες απάτης και μία πράξη πλαστογραφίας.

Την ίδια ποινή έλαβε και πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ψευδή βεβαίωση, καθώς φέρεται να είχε επικυρώσει το γνήσιο υπογραφής προσώπου που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων.

Κανένας από τους τέσσερις καταδικασθέντες δεν έλαβε ελαφρυντικό. Η πρωτόδικη διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί στο Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών, όπου είχαν επιβληθεί οι ίδιες ποινές.