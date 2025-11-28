ΟΠΕΚΕΠΕ: Φαραντούρης υπέρ Ανδρουλάκη για τον «Φραπέ»

Έναν απρόσμενο σύμμαχο στην αντιπαράθεση του με την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πρόσωπο του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φαραντούρη βρήκε ο συνονόματός του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.



Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 ο κ. Φαραντούρης πήρε ανοιχτά το μέρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα της λεγόμενης κουμπαριάς Ξυλούρη πού προκάλεσε τον χθεσινό πόλεμο Μαξίμου - Χαριλάου Τρικούπη.

«Εκπλήσσομαι για το αν όλα αυτά τα κουμάσια που παρελαύνουν από την εξεταστική επιτροπή είναι συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή τρίτου βαθμού ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Με μια δράκα κυβερνητικών στελεχών συναγελάζονται προφανώς περι εκμαυλισμού συνειδήσεων περί αυτού πρόκειται", είπε χαρακτηριστικά με σκληρά λόγια ο ευρωβουλευτής και συμπλήρωσε: "Έχει διαφορά αν είναι αδερφός, κουμπάρος ή αν είναι σύντεκνος ή αν έχει παντρέψει ο μπαμπάς Μητσοτάκης τον αδερφό του του Φραπέ; Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ παίρνω απολύτως το μέρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μιλάει για τέτοιου είδους συγγενολόγια που έχουν αμαυρώσει το κύρος της χώρας», κατέληξε ο κ. Φαραντουρης, με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη να παρατηρεί με νόημα ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για δημοκρατική συμπαράταξη...



Αν συντρέχει τέτοιος λόγος μένει να φανεί στην πορεία, προς το παρόν ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν σχετίζεται με τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά αλλά με την προσπάθεια που κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της χώρας και των συμφερόντων της.

