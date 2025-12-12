ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φωτιά στα τόπια» με Ζωή και Μπουκώρο - «Υπάλληλος έφυγε κλαίγοντας» αποκάλυψε η Λιακούλη

Ταραχώδης η εξέταση του «γαλάζιου» βουλευτή Χρήστου Μπουκώρου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία «έπαιξε» στη συνεδρίαση βίντεο από την επίμαχη συνέντευξη του βουλευτή στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra στην οποία είχε αναφέρει πως ενημερώθηκε από κυβερνητική πηγή για την εμπλοκή του σε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής επέμεινε πως δεν πρόκειται να αποκαλύψει το πρόσωπο που τον πληροφόρησε, καθώς δεν προκύπτει από πουθενά συσκότιση ή παρέμβαση στην έρευνα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ωστόσο δεν σταμάτησε να μιλά για «αλληλοεκβιαζόμενους».



Παρακάτω οι σχετικοί διάλογοι μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Χρήστου Μπουκώρου, οι οποίοι ανέβασαν τους τόνους κατακόρυφα:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή ο πρωθυπουργός, ότι έχει πιάσει ο κοριός συνομιλίες σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;



Χρήστος Μπουκώρος: 18 φορές έχω απαντήσει στο ίδιο ερώτημα. Είναι τιμή που είστε εδώ και ρωτάτε. Όπως είπα σε ανύποπτο χρόνο το καλοκαίρι, με ενημέρωσε κυβερνητική πηγή τον Ιούνιο του 24 ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται σε δικογραφία που έχει τεθεί σε αρχείο.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ακούστε τι έχετε πει στη συνέντευξή σας!



Χρήστος Μπουκώρος: Πώς να ακούσω με αυτή την ποιότητα ήχου; Γιατί δεν κάνατε μια απομαγνητοφώνηση;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να μην ακουστεί τι πραγματικά είπατε;



Χρήστος Μπουκώρος: Με ξέρετε να δημιουργώ θορύβους;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην διακόπτετε! Αφήστε να ακουστεί! Ησυχάστε για 2 λεπτά για να ακουστεί αυτό που πραγματικά είπατε.



Χρήστος Μπουκώρος: Με όλο το σεβασμό, άνθρακες ο θησαυρός!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ξεκάθαρα στη συνέντευξη πως γνώριζε το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλώνετε πως “τα έχετε γράψει εσεις από άλλες πηγές”. Οι δημοσιογράφοι έγραφαν για ενημέρωση από Μυλωνάκη, αυτό επιβεβαιώσατε εσείς σαφέστατα.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Κάντε την ερώτηση. Δέκα λεπτά ερώτηση… Ούτε σε ειρηνοδικεία απομακρυσμένης περιοχής δεν γίνονται αυτά.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και στα ειρηνοδικεία πηγαίνω και δεν ειρωνεύομαι! Μια φορά κύριε Μπουκώρε δεν βγήκατε να διαψεύσετε πως κληθήκατε από τον Μυλωνάκη. Εξηγείστε μας.



Χρήστος Μπουκώρος: Το σενάριό σας δεν είναι αληθές. Δεν πείθει.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Αφήστε τον να απαντήσει!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτό γαλαρία για να μην απαντήσει; Είστε σε αλληλοεκβιασμό. Φοβούνται ότι θα μιλήσετε!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Αφήστε τον να απαντήσει!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην κλείνετε το μικρόφωνο! Έχω ακόμη 20 ερωτήσεις, μου έχετε καταφάει το χρόνο!

Χρήστος Μπουκώρος: Αφορά εσάς η ονοματολογία στην οποία αναφέρεστε. Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ήταν ο κύριος Μυλωνάκης εκείνος που σας κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου;

Χρήστος Μπουκώρος: Δεν θα απαντήσω ούτε καταφατικά ούτε αρνητικά. Ήταν προφορική συζήτηση δική μου με κυβερνητική πηγή. Δεν την κατονομάζω επειδή δεν προέκυψε καμία συσκότιση ή παρέμβαση στην υπόθεση.





Λιακούλη: Υπάλληλος με έπιασε κλαίγοντας από το μανίκι και μου είπε «δεν αντέχω άλλο»



Επί 48 λεπτά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέταζε εν μέσω έντασης τον Χρήστο Μπουκώρο, ερχόμενη ωστόσο σε ρήξη και με το προεδρείο που της ζήτησε να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις της, αλλά και με γαλάζιους βουλευτές, όπως ο Λευτέρης Κτιστάκης.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη, που η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη αποχώρησε για λίγα λεπτά από την αίθουσα.



Αμέσως μόλις πήρε το λόγο η Ευαγγελία Λιακούλη ωστόσο, υποστήριξε πως υπάλληλος της Βουλής την έπιασε κλαίγοντας από το μανίκι και της είπε πως φεύγει επειδή δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση. Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την πως δεν κατήγγειλε τους «γαλάζιους τραμπούκους που χτυπάνε το χέρι στο έδρανο».

Οι διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί της έντασης:



Χρήστος Μπουκώρος: Κυρία Κωνσταντοπούλου εσείς έχετε πει πως κινδυνεύει η ζωή μου!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, πιστεύω πως είστε υπό εκβιασμό!



Χρήστος Μπουκώρος: Μπορείτε να με διαφωτίσετε;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, φοβάστε να πείτε Μητσοτάκης-Μυλωνάκης.



Χρήστος Μπουκώρος: Θα είχα κάνει κωλοτούμπες εάν φοβόμουν και θα τα έκοβα και θα τα έρεβα όπως κάνουν άλλοι στη δημόσια σφαίρα. Δεν φοβάμαι! Ούτε νιώθω ότι χειραγωγούμαι! Τα ίδια που έλεγα τον Ιούνιο, λέω και τώρα!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα σας σας προστατεύει



Χρήστος Μπουκώρος: Με προστατεύει ή με εκβιάζει;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και τα δυο!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Κάντε την τελευταία ερώτηση!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλω να κάνω ερώτηση!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Κάντε την!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορώ με διακόπτει ο Κτιστάκης!



Λευτέρης Κτιστάκης: Ο κύριος Κτιστάκης!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζέψτε τους τραμπούκους σας!



Λευτέρης Κτιστάκης: Όχι, δεν έχει άλλο. Ο κύριος Κτιστάκης θα λέτε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, έτσι είναι οι κύριοι. Έτσι είναι οι κύριοι!



Ευαγγελία Λιακούλη: Έλεος κύριε πρόεδρε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έτσι είναι οι κύριοι! Και χτυπάνε και τα χέρια στο έδρανο! Από την πρώτη μου λέξη με τραμπουκίζει ο πρόεδρος και μια αγέλη τραμπουκιζόντων βουλευτών δεν επιτρέπουν την εξέταση. Αυτό είχατε υπόψη σας;



Χρήστος Μπουκώρος: Κομμένες και ραμμένες δηλώσεις μου. Αυτό είναι που σας ενοχλεί, στήσατε ένα σενάριο που δεν το αγοράζει κανείς!



Ευαγγελία Λιακούλη: Είναι δύσκολο όταν εργαζόμενος φεύγει από την αίθουσα κλαίγοντας και σε πιάνει από το μανίκι και σου λέει “δεν αντέχω”. Μην με παρεξηγήσει κανείς, αλλά η ένταση είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν και σωματικά, να το σκεφτόμαστε αυτό όλοι.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα πείτε τίποτα που χτυπάγανε τα χέρια στο τραπέζι κυρία Λιακούλη; Βαράνε τα χέρια τους οι τραμπούκοι και δεν λέτε τίποτα;



Ευαγγελία Λιακούλη: Εγώ δεν μπορώ να αντέξω σε αυτές τις συνθήκες, αυτά τα ντεσιμπέλ, από όπου και εάν προέρχονται.





«Με κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για ρουσφέτια για ένα και μοναδικό τηλέφωνο, αλήθεια λέτε;»



Σε άλλο σημείο ο Χρήστος Μπουκώρος κατέθεσε πως παραιτήθηκε το καλοκαίρι για λόγους ευθιξίας και πως δεν του ζητήθηκε παραίτηση από τον πρωθυπουργό.

Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε και κατά την εξέταση του μάρτυρα από τη Μιλένα Αποστολάκη. «Το ΠΑΣΟΚ με κατηγορεί για ρουσφετολογία για ένα και μοναδικό τηλέφωνο, αλήθεια λέτε;», διερωτήθηκε ο Χρήστος Μπουκώρος, τονίζοντας πως μόνο για μια περίπτωση, του συγκεκριμένου πολίτη, έχει επικοινωνήσει με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο τρόπος που ζητάτε απένταξη στη συνομιλία είναι εξαιρετικά προβληματικός», επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη.



ΠΑΣΟΚ: Ο Μπουκώρος προστάτευσε τον ένοικο του Μαξίμου



Πηγές του ΠΑΣΟΚ πάντως υποστήριζαν πως ο Χρήστος Μπουκώρος «προστάτευσε τον ένοικο του Μαξίμου και πληροφοριοδότη του ο οποίος είχε πρόσβαση και στις επισυνδέσεις και στη δικογραφία», σχολιάζοντας πως «το κύκλωμα αυτοπροστατεύεται σε αγαστή συνεργασία!».