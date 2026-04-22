ΟΠΕΚΕΠΕ: LIVE η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ

Την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας προκειμένου να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αθωότητά τους, όπως διαμηνύουν, ζητούν από τους συναδέλφους τους οι 11+2 γαλάζιοι βουλευτές της ΝΔ που περιλαμβάνονται στις δυο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως οι 11 βουλευτές της δεύτερης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όσον αφορά την τρίτη δικογραφία, αυτή αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου. Διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική προκειμένου να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

Τσιάρας: «Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή;»

«Είμαι 23 χρόνια βουλευτής. Δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε μια τέτοια θέση σαν αυτή που βρίσκομαι σήμερα, αιτούμενος την άρση ασυλίας μου», ανέφερε από βήματος ο Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως εμπιστεύεται τον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί και να διαμεσολαβεί για συμφέροντα ή να λειτουργεί ενεργά για τοπική κοινωνία; Πρέπει να στεκόμαστε απαθείς και παρατηρητές;», διερωτήθηκε ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας πως από το διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία μεταξύ συνεργάτη του και του προϊσταμένου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προκύπτει καμία «φορτικότητα», παρά «αγωνία για τη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα».

Μηταράκης: «Δεν ζούμε σε γυάλα»

«Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου. Ζητώ ωστόσο για προσωπικούς και πολιτικούς λόγους να αρθεί, καθώς προέχει να προστατεύσω το όνομά μου, χωρίς σκιές», ανέφερε ο Νότης Μηταράκης, επιμένοντας πως δεν έχει πράξει κάτι παράνομο.

«Δεν μιλάμε για ρουσφέτι, αλλά για διαβίβαση αιτήματος πολίτη προς εξέταση, επειδή δεν λάμβανε απάντηση λόγω γραφειοκρατίας», υποστήριξε ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, λέγοντας πως η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων εμπίπτει σαφώς στην πολιτική δραστηριότητα και προειδοποιώντας για τη νομολογία τεκμηρίου ενοχής των βουλευτών και των πολιτικών γραφείων που, όπως είπε, δημιουργείται από τη σημερινή ψηφοφορία.

«Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες. Δεν ζούμε σε γυάλα», ανέφερε ο ίδιος.

Παπακώστα: «Είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί η αλήθεια»

«Κοιτώντας σας στα μάτια, με καθαρό βλέμμα και συνείδηση, σας λέω πως δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να αποκρύψω», υποστήριξε από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακώστα, τονίζοντας πως μετέφερε «καλόπιστα» ένα αίτημα βιοπαλαιστή κτηνοτρόφου ο οποίος τελικώς δεν έλαβε το επίμαχο κονδύλι.

«Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα παράνομη μεταχείριση. Έκανα μόνο αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής, να ακούει τον πολίτη και να μεταβιβάζει εύλογα και δίκαια αιτήματα», ανέφερε η ίδια ζητώντας από τους βουλευτές, προκειμένου να μη μείνει καμία σκιά ποινικής απαξίας, να υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας της, ώστε να επιτραπεί στη Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της και να κριθεί όπως κάθε πολίτης.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί η αλήθεια», είπε η βουλευτής Τρικάλων.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.

Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Τι θα κάνουν τελικώς οι γαλάζιοι

Μπορεί να μην έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, ωστόσο το κυβερνητικό σήμα στήριξης των αιτημάτων για την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας των ερευνώμενων βουλευτών που έχει δοθεί είναι απολύτως σαφές.

Εντούτοις και πέραν όσων έχουν τοποθετηθεί ήδη δημοσίως (Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας), υπάρχουν αρκετοί ακόμη βουλευτές της συμπολίτευσης που εξακολουθούν να προβληματίζονται και δεν αποκλείεται να επιλέξουν την οδό της αποχής από τη σημερινή ονομαστική ψηφοφορία.

Θα ψηφίσουν οι «13»;

Συζητήσεις πυροδοτεί και η στάση κατά την ψηφοφορία των 11+2 αναφερόμενων στις δικογραφίες βουλευτών, καθώς δεν φαίνονται όλοι διατεθειμένοι να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

«Εγώ δεν θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία!» έλεγε βουλευτής, εκ των πλέον προβεβλημένων, ο οποίος βρίσκεται στις σελίδες της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και δηλώνει αποφασισμένος να μην ψηφίσει σήμερα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και δεύτερος βουλευτής που βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Στον αντίποδα, άλλοι από τους 11+2 επιθυμούν να υπερψηφίσουν κανονικά τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους, εφόσον, όπως λένε, το αιτούνται και οι ίδιοι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι και τη τελευταία στιγμή, οι «πρωταγωνιστές» της σημερινής ημέρας θα είναι σε ανοιχτή επικοινωνία, καθώς ορισμένοι εξ αυτών προωθούν τη λύση της κοινής γραμμής, της ενιαίας δηλαδή στάσης την ώρα της ψηφοφορίας. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ο ερευνώμενος βουλευτής δεν μπορεί να ψηφίσει για τον εαυτό του.