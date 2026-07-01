ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση σε 57 μέλη κυκλώματος της Κρήτης που δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά

Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε 57 καταδικασθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας έτσι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά το χρονικό διάστημα 2019 - 2022, σε μια δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε 28 εκ των καταδικασθέντων επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ.

Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος.

Επίσης, τα πρακτικά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.