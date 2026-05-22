ΟΠΕΚΕΠΕ: Μειωμένες ή ανύπαρκτες ζημίες λέει ο Δημητρακόπουλος για Τσιάρα, Μηταράκη και Παπακώστα

Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις φερόμενες παράνομες αγροτικές ενισχύσεις παρέχει ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ως πληρεξούσιος του Κώστα Τσιάρα, του Νότη Μηταράκη και της Κατερίνας Παπακώστα.



Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου παρήγγειλε ορθώς τη σύνταξη ειδικής έκθεσης για τον προσδιορισμό της φερόμενης ζημίας εις βάρος των ευρωπαϊκών πόρων από αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις. Η έκθεση συντάχθηκε από την επιστήμονα Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία ο δικηγόρος χαρακτηρίζει «ικανή και έντιμη».



Για την περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, υποστηρίζεται ότι η έκθεση μειώνει τη φερόμενη ζημία από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ, ενώ επισημαίνονται και τεχνικά λάθη στους υπολογισμούς σχετικά με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις ενισχύσεις «πρασινίσματος». Κατά τον συνήγορο, η ενίσχυση ήταν τελικά νόμιμη. Ειδικότερα, παρά την «θεαματική» μείωση της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο. Εξηγώντας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τονίζει ότι η αρόσιμη -καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιωτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και όχι 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος»( δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια , τάφροι κλπ) είχε πλεόνασμα 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων (23,19 *5%=1,16). Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα πέντε μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω πλεόνασμα 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν νόμιμη. Να επισημανθεί ότι η ενίσχυση - φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου, καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος για την περίπτωση Τσιάρα.

Όσον αφορά τον Νότη Μηταράκη, η έκθεση αναφέρει ότι δεν προέκυψε ζημία για την ευρωπαϊκή περιουσία.

Για την Κατερίνα Παπακώστα, η φερόμενη ζημία, που αρχικά ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ (και θεωρούνται κακούργημα), περιορίζεται σε επισφάλεια περίπου 7.000 ευρώ για ενίσχυση του 2021.

Τέλος, ο κ. Δημητρακόπουλος αναγνωρίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, κάνοντας λόγο για διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ ζητά ενίσχυση των ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών για τον εντοπισμό εικονικών δικαιούχων ενισχύσεων. «Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000ευρώ! Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα», υπογραμμίζει ο γνωστός δικηγόρος.