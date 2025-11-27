ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση του «Φραπέ» στην εξεταστική - «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο βίαιης προσαγωγής

Τη νέα, άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε η ΝΔ, την ώρα που η αντιπολίτευση, σύσσωμη, εντείνει το πρέσινγκ για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά μάλιστα να καταθέτουν από κοινού σχετικό αίτημα.

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε πως η πλειοψηφία ζητά να κληθεί εκ νέου και μάλιστα άμεσα ο Γιώργος Ξυλούρης, μετά και από τη χθεσινή κατάθεση του παραιτηθέντος γραμματέα νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, ανάμεσα στα άλλα, όπως ανέφερε, να καταθέσει τι γνωρίζει «για τον Λαμπρό Αντωνόπουλο και γενικότερα το σύστημα του ΠΑΣΟΚ».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Να ξεκαθαρίσω το εξής: Εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κύριος Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην ελληνική δικαιοσύνη, θεσμικά να κρίνουν για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βίαια προσαγωγή του».

Μιλένα Αποστολάκη: «Μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της ΝΔ»

«Σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη, επισημαίνοντας πως «μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της ΝΔ, φαίνεται πώς έχει ευαισθησίες μόνο για την υποτιθέμενη σύνδεση του Γιώργου Ξυλούρη με το σύστημα ΠΑΣΟΚ».

Σε κάθε περίπτωση η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πώς το κόμμα της επιμένει στην ανάγκη βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη, προσθέτοντας πως η ΝΔ έπρεπε να συναινέσει από την αρχή στο σχετικό αίτημα.

Τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ζητά άπασα η αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να καταθέτουν από κοινού αίτημα. «Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», αναφέρει το σχετικό αίτημα.

«Κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας. Μετά από τη θέση της πλειοψηφίας, το προεδρείο θα λειτουργήσει ώστε ο κύριος Ξυλούρης να έρθει και να καταθέσει», ανέφερε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος.

«Πώς θα έρθει τώρα ενώ δεν ήρθε πριν; Γιατί δεν ζητάτε τώρα τη βίαιη προσαγωγή του; Γιατί κοροϊδευόμαστε;», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη.