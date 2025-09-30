ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι φακές που «φύτρωσαν» στου... Ζωγράφου και ο επί μια 20ετία «μακαρίτης» συμβολαιογράφος

Εάν βγάλεις έξω τον πολιτικό τζόγο και τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνει το κάθε κομματικό στρατόπεδο στις καταθέσεις της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα είναι το σίγουρο: η παθογένεια υπήρξε και μάλιστα κραυγαλέα.

Ο Σημανδράκος, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, παρέθεσε περιπτώσεις ανάμεσα στα κόκκινα ΑΦΜ που βγάζουν μάτι. Εύρημα νούμερο ένα: ΑΦΜ που δήλωσε καλλιέργεια φακής στου… Ζωγράφου.



Περίπτωση νούμερο δύο: ΑΦΜ με ψευδή αποδοχή κληρονομιάς, με τον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον συμβολαιογράφο που υπέγραφε το έγγραφο και να μαθαίνει πως αυτός είχε πεθάνει πριν από 20 χρόνια!

Ποικιλοτρόπως πάντως σχολιάστηκε και ο ισχυρισμός του ίδιου μάρτυρα, πως ορθώς πήρε τις 800.000 ευρώ η 73χρονη Κοζανίτισσα αγρότισσα, παρόλο που το ΑΦΜ της ήταν… κατακόκκινο