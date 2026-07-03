ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ποινές σε Μελά και Ρέππα για τη μη διαβίβαση πορίσματος - Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Ποινή 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης ελέγχων Αθανασία Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχερόπουλου στις εισαγγελικές αρχές.

Δόθηκε ωστόσο αναστολή μέχρι το εφετείο έτσι παραμένουν εκτός φυλακής.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε την έκτιση της ποινής υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κάνοντας λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες υπόθαλψης κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, αλλά και της θέσης που έχει η Αθανασία Ρέππα στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, σε βαθμό κακουργήματος.

Τέλος, το δικαστήριο διαβιβάζει πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίηση τους για διεργασίες έρευνες των ΚΥΔ, στελεχών ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.