ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές με αναστολή και επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων για επτά κατηγορούμενους

Ποινές από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 7 κατηγορουμένους για απάτες γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα 165 χιλιάδες ευρώ που εισέπραξαν το 2016-18 και για τα οποία κατηγορήθηκαν για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Το δικαστήριο επίσης αποφάσισε τη δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός κατηγορούμενου, ενώ για τους υπόλοιπους αποφάσισε την αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.

Πρόκειται για την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση που γίνεται για υπόθεση που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επί της ουσίας συνιστά ομολογία διάπραξης απάτης.

Η υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη χώρα μας.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 25 κατηγορούμενοι, για τους οποίους η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Φεβρουαρίου, αφού πέντε εξ αυτών δεν είχαν συνήγορο και τους διορίστηκε από το δικαστήριο.