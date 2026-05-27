ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη

Δίωξη για κακούργημα άσκησε η Ευρωπαία εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.



Οι κατηγορίες αφορούν ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.