Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ Επιδότηση Κοζάνη Αγρίνιο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινά κρατούμενοι 3 και ελεύθεροι υπό όρους 11 άτομα από Κοζάνη και Αγρίνιο

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένα υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτο: INTIME NEWS)
ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτο: INTIME NEWS)
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Με την απόφαση προσωρινής κράτησης τριών προσώπων ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 8 Ιουνίου, οι απολογίες των κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο που τους καταλογίζεται εγκληματική δράση για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.

Με απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγούνται ο, κατά τη δικογραφία, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.

Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, καθώς και δύο που έδωσαν απολογίες την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ ορίστηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 14 κατηγορούμενοι. Οι δύο από αυτούς, γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, λόγω ηλικίας, απολογήθηκαν την ίδια μέρα ενώπιον του Ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ ο καθένας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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