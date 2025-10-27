«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει»: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την προσωρινή κράτηση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές, μετά την απολογία του. Έτσι οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σε κατ'οίκον περιορισμό η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τέθηκε η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια - κατά πληροφορίες - διαχώρισε τη θέση της από τον πρώην σύζυγό της στην απολογία της.

«Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως υπαρχηγός

Στο μεταξύ, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε αργά το βράδυ της Κυριακής και ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένας 38χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.





