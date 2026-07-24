Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ Δικαστήρια Εξεταστική Επιτροπή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή

Οι εισαγγελικές αρχές του αποδίδουν το εν λόγω αδίκημα λόγω του ότι επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

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Προσδιορίστηκε και η δεύτερη δίκη του Γιώργου Ξυλούρη (επονομαζόμενου «Φραπέ») για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, αναφορικά με τα όσα είχε πει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Οι εισαγγελικές αρχές του αποδίδουν το εν λόγω αδίκημα λόγω του ότι επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Αυτή είναι η δεύτερη δίκη που τον αφορά, αφού έχει προσδιοριστεί ήδη η δίκη του για το αδίκημα της απείθειας, το οποίο αφορά την άρνηση του να βρεθεί την πρώτη φορά, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η δίκη του για αυτήν την υπόθεση, έχει αναβληθεί για το προσεχές Φθινόπωρο.

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