ΟΠΕΚΕΠΕ - Σπήλιος Λιβανός: «Σκευωρία και πολιτική δίωξη εις βάρος μου, ουδεμία παρανομία ή ζημία»

Πυρά στην αντιπολίτευση, η οποία, όπως κατήγγειλε, σε μια ιδιότυπη «πλειοδοσία» και χωρίς αντικειμενικότητα και ευθυκρισία, επιχειρεί την πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο Σπήλιος Λιβανός.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρενέβη στην εν εξελίξει συνεδρίαση της Ολομέλειας με επίκεντρο τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη του, θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος να συγκροτηθεί προανακριτική εις βάρος του, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, εφόσον δεν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις.

«Με θλίβει η σκευωρία»

«Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού συστήματος από τα μείζονα», είπε ο Σπήλιος Λιβανός, καλώντας μάλιστα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ να αποσύρουν έστω και τώρα τα κατηγορητήρια εναντίον του, επιμένοντας πως η θητεία του στο υπουργείο ήταν μέρος της λύσης κι όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από τη δικογραφία αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου», ανέφερε και επέμεινε πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, δεν υπήρξε παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του γραφείου του, οι οποίοι ακούγονται στις συνομιλίες, δεδομένου, όπως είπε, ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και προσπάθειες επίλυσης διοικητικών, τυπικών ή γραφειοκρατικών ζητημάτων μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Ακόμη, όπως υποστήριξε, «σε όλες τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν καταγράφει την παραμικρή ζημία».

«Δεν μπορεί η Βουλή να αναλώνεται σε ανυπόστατες κατηγορίες, που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο. Η απόρριψη της πρότασης Προανακριτικής δεν είναι μόνον πολιτική επιλογή. Είναι ταυτόχρονα και νομική αναγκαιότητα. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα η Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα το πράξει», σημείωσε ο ίδιος.