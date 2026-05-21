ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια η προανακριτική, απόψε η διπλή κάλπη για Λιβανό - Αραμπατζή

Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συζήτηση εκκίνησε με τον πρώτο κύκλο των ομιλητών, ενώ αργότερα αναμένονται παρεμβάσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης θα σηκώσει η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ δικαίωμα να τοποθετηθούν θα έχουν και οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί.

Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να συγκροτηθεί η προανακριτική, απαιτείται η θετική ψήφος από 151 βουλευτές. Από την πρώτη στιγμή ωστόσο η κυβέρνηση έχει πει «όχι», υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση, επομένως δεν αναμένεται να προκύψουν - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - ιδιαίτερες εκπλήξεις από τις κάλπες που θα στηθούν το βράδυ.