ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους εν λόγω δύο βουλευτές, μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.



Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, οι δύο βουλευτές, έδωσαν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων μετά και την άρση της ασυλίας τους από το Κοινοβούλιο.



Η αρχειοθέτηση ωστόσο πρέπει να επικυρωθεί και από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Η δικογραφία αυτή είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα κρίθηκε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.