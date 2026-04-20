ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» η άρση ασυλίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σε εξέλιξη η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, μετά τη διαβίβαση της τρίτης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.



«Πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση, στους συναδέλφους, τι θα κανω. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία» ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Χαράλαμπος Αθανασίου ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις δια ζωσης, ενώ ερωτηθείς για όσα του καταλογίζονται απάντησε: «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή». Εκτίμησε σε κάθε περίπτωση πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία «δεν έχει πολιτική χροιά».



«Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», τονίζει την ίδια στιγμή ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, μιλώντας για νόμιμο αίτημα και δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση πως επιθυμεί απερίφραστα να αρθεί η ασυλία του.





Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση συμμετέχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.