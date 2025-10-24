Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή οι πρώτοι συλληφθέντες - Ελεύθερη υπό όρους μία έγκυος γυναίκα

Στον ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι πρώτοι συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 12 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μη ηγετικά στελέχη της οργάνωσης (σερβιτόροι, μάγειρας, άνεργοι κλπ) που φέρονται να έλαβαν παράνομα ποσά, ως μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως οι ενέργειές τους ήταν καθ' όλα νόμιμες.

Πρώτη ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκε μια έγκυος γυναίκα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση για την έγκυο προηγήθηκε για λόγους υγείας, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τον δεύτερο κατηγορούμενο.

Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκυος ισχυρίστηκε ότι έκανε έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού και ότι έψαχνε εκτάσεις να νοικιάσει.

«Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη», φέρεται να υποστήριξε η γυναίκα που κυοφορεί.

Βαρύ κατηγορητήριο

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Πέμπτη (23/10) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να περάσουν το ανακριτικό κατώφλι για να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.