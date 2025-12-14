ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας οι 15 συλληφθέντες

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας μεταφέρθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/12) οι συλληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 15 συλληφθέντες μετήχθησαν με το βραδυνό πλοίο από την Κρήτη. Το πούλμαν συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο ταξίδι προς τον Πειραιά, όσο και από το πρώτο λιμάνι της χώρας προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εννέα από τους συλληφθέντες αναχώρησαν με κλούβα της Αστυνομίας και έξι με συμβατικά οχήματα το βράδυ του Σαββάτου, με προορισμό το λιμάνι της κρητικής πόλης, απ’ όπου μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς στην Αττική.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Ο τρόπος λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, λογιστικό γραφείο, Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων και οχήματα σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης.

Κατά τις έρευνες αυτές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων:

-Το χρηματικό ποσό των 35.750,00 ευρώ.

-Μία ράβδος χρυσού.

-Δεκαεννέα χρυσές λίρες.

-Τρεις χρυσές αλυσίδες.

-Πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

-Δεκατέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα και μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB).

Η δικογραφία υποβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12) στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος και θα αναλάβει την περαιτέρω διαδικασία. Παράλληλα, τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξέταση και ανάλυσή τους.