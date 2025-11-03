ΟΠΕΚΕΠΕ - Στρατάκος: «Ουδέποτε πίεσα, έδωσα εντολή ή παρενέβη - δεν ζήτησα να πληρωθεί ο Φραπές»

«Δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου και ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση για να κάνει κάποια έκνομη πράξη», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του τον περασμένο Ιούνιο.



Ο Γιώργος Στρατάκος ρωτήθηκε, ως αναμένετο, για τις επίμαχες συνομιλίες του με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, υποστηρίζοντας πως λόγω του «πολλαπλού θεσμικού του ρόλου», ο Ξυλούρης επισκέπτονταν συχνά το υπουργείο και στο περιθώριο των επισκέψεων αυτών έθετε το προσωπικό του ζήτημα, «το πότε δηλαδή θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δεσμευμένων ΑΦΜ του. Αυτό μετέφερα στον κύριο Σημανδράκο, χωρίς ποτέ να του ζητήσω κάτι παραπάνω από το να ολοκληρώσει τους ελέγχους», όπως ανέφερε ο μάρτυρας.



Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε πως ουδέποτε έλαβε απάντηση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΑΦΜ του Ξυλούρη, αλλά και συνολικώς για τα ΑΦΜ σε δέσμευση.

«Σαφώς δεν αρμόζει η φρασεολογία σε γενικό γραμματέα»

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζάριδης ρώτησε τον μάρτυρα για το ύφος των συνομιλιών με τον «Φραπέ», λέγοντας πως δείχνει πως υπάρχει μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους, με χρήση και απρεπών εκφράσεων.



«Πρόκειται για ιδιωτικές συνομιλίες. Όσα ακούγονται σαφώς και δεν αρμόζουν σε ένα γενικό γραμματέα ούτε από αισθητικής ούτε από ηθολογικής πλευράς. Δεν τοποθετούμαι ποτέ έτσι στο δημόσιο λόγο. Προσαρμόζω το λόγο μου ανάλογα με τον συνομιλητή μου. Πάντα ανέπτυσσα οικειότητα με όλους τους παραγωγούς, είναι θέμα χαρακτήρα», υποστήριξε ο Γιώργος Στρατάκος.

«Ουδέποτε ζήτησα να πληρωθεί ο Ξυλούρης»

Η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ την ίδια στιγμή επικαλέστηκε την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, ο οποίος καταγγέλλοντας πιέσεις για δεσμευμένα ΑΦΜ, είχε υποστηρίξει πως ο μάρτυρας του ζήτησε τηλεφωνικώς να πληρωθεί ο «Φραπές».



«Ουδέποτε ζήτησα να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Εγώ ρωτούσα πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος», επέμεινε ο μάρτυρας, ενώ όταν η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης του διάβασε συγκεκριμένη στιχομυθία με τον «Φραπέ», εκείνος κατέθεσε: «μου διαβάσατε ένα διάλογο καθ’ υπερβολή στο πλαίσιο της διαχείρισης, να εκτονωθεί μια κατάσταση ενός ανθρώπου που ήταν συνεχώς παραπονούμενος. Ουδέποτε έχω απειλήσει τον οποιοδήποτε».

«Δεν πήρα στα σοβαρά τα λεγόμενα του Ξυλούρη»

Τότε, η Μιλένα Αποστολάκη διάβασε έναν ακόμη επίμαχο διάλογο του Γιώργου Στρατάκου με τον «Φραπέ», στον οποίο ο τελευταίος αναφέρεται στην πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου.



«Σας λέει ο Φραπές πως “τώρα θα ήμουν έξω εάν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου”. Σας λέει αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος στον οποίο συμπεριφέρεστε λες και είστε η νταντά του. Και εσείς συνεχίζετε να συνδιαλέγεστε με αυτή τη φασιόζικη φρασεολογία και είστε γενικός γραμματέας του υπουργείου!», ανέφερε σε έντονο ύφος η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.



«Ο κύριος Ξυλούρης συνεχώς έλεγε διάφορα. Δεν εκλάμβανα ως σοβαρά τα περισσότερα από τα λεγόμενά του. Δεν θεωρούσα πως μιλούσε σοβαρά», απάντησε ο μάρτυρας.

«Ουδέποτε είχα όχληση από το Μέγαρο Μαξίμου»

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε όχληση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ουδέποτε έλαβα εντολές από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να παρέμβω στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Στρατάκος, λέγοντας πως παραιτήθηκε από τη θέση του λόγω «ευθιξίας», με αφορμή την εμπλοκή του στις συνομιλίες που έπιασε ο κοριός της ΕΛΑΣ.