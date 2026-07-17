ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου βλέπει «πολιτική ανάσα», στα ψηφοδέλτια αλλά με κόστος οι εμπλεκόμενοι

Aπότομη αύξηση της πολιτικού θερμόμετρου καταγράφεται από χθες μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαικής Εισαγγελίας σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 ατόμων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, αλλά και την αρχειοθέτηση των υποθέσεων 9 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Και αυτό γιατί στο άκουσμα της παραπομπής στο αρχείο των υποθέσεων 9 γαλάζιων βουλευτών και συγκεκριμένα των Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου πυροδότησε την σε πολύ υψηλούς τόνους αντεπίθεση της κυβέρνησης. Αξιοποιώντας τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και δη του ΠΑΣΟΚ περί «κυβέρνησης υποδίκων» και διερωτήθηκε «σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες».

Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να αναφερθεί στις περιπτώσεις των Υπουργών, που «ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας, έντιμοι πολιτικοί, που επί βδομάδες διασύρθηκαν». Μάλιστα και χωρίς περιστροφές ο πρωθυπουργός φρόντισε να κατευθύνει τα κυβερνητικά πυρά τόσο προς την αντιπολίτευση γιατί, όπως είπε «δε σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας», αλλά και προς την Ευρωπαική Εισαγγελία διά της σοβαρής μομφής ότι «φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παρατήρησε: «νομίζω ότι αν υπήρχε αυτή η έκθεση – η έκθεση της Παρασκευής Τυχερόπουλου μειώνει την εκτιμώμενη ζημιά από 1,2 δις ευρώ που αρχικώς είχε εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 115.000 ευρώ ) που προσδιορίζει τα ποσά, ίσως να είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία ή να ήταν διαφορετική η εξέλιξή της. Χαρακτηριστικό της εκ των υστέρων «διόρθωσης» είναι πως τελικώς οι 4 «γαλάζιοι» βουλευτές διώκονται για πλημμέλημα ενώ αρχικώς η υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα αφορούσε σε κακούργημα.

«Πολιτική δικαίωση» η εκτίμηση στον «πρωινό καφέ»

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «FLASH» το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου παρέπεμπε χθες σε πολιτική δικαίωση, κάτι, που επιβεβαιώθηκε και στον «πρωινό καφέ».

Άλλωστε, εξ αρχής στην κυβέρνηση είχαν ζητήσει προεξάρχοντος του πρωθυπουργού την ταχύτερη δυνατή εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονταν πολύ αισιόδοξα ότι οι κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή θα καταπέσουν στις δικαστικές αίθουσες.

Αναφορικά με την πολιτική διαχείριση των 4 εμπλεκομένων βουλευτών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε χθες ερωτώμενος στο briefing ότι καθώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας θα είναι εντός των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Στις δηλώσεις τους, εξάλλου, υπογράμμισαν την ανάγκη της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης της από εδώ και στο εξής διαδικασίας.

«Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης» τόνισε ο Κώστας Σκρέκας, ενώ ο Χρήστος Μπουκώρος επέμεινε ότι «η παραπομπή μου δε σημαίνει ενοχή». Σε πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι σε μία περίοδο κοντά στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, όπου κόμματα της αντιπολίτευσης εκτοξεύουν βαρύ «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης για υποθέσεις διαφθοράς, η χθεσινή εξέλιξη εκλαμβάνεται ως πολιτική «ανάσα», αλλά και ευκαιρία για την Ηρώδου Αττικού να υπενθυμίσει την πάγια τακτική της αντιπολίτευσης να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα και να εργαλειοποιεί, όπως σημειώνει, υπαρκτές υποθέσεις για να πλήξει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία.