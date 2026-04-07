ΟΠΕΚΕΠΕ: Το σήμα Μητσοτάκη προς τρία μέτωπα και το ρίσκο με το ασυμβίβαστο

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την εσωτερική αντιπολίτευση αλλά και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) εμπεριείχε η χθεσινή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο φόντο των νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στενοί συνεργάτες του επισημαίνουν την ξεκάθαρη πρόθεση του πρωθυπουργού αφενός να παραδεχθεί ολιγωρίες ως προς την εκρίζωση φαινομένων πελατειακού κράτους και αφετέρου να τραβήξει μία ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν θέτοντας εαυτόν και τη Νέα Δημοκρατία στην προμετωπίδα της μάχης με το «βαθύ κράτος». «Αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος, με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό αντιμετωπίζεται η μικρή ή μεγαλύτερη διαφθορά όπου υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επέμεινε ότι η ΝΔ γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα.

Σε αυτό το σημείο επετέθη στα κόμματα της αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι «φτάνει πια με τους υποκριτές που «ανακάλυψαν» ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019», καθώς και ότι «όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλώς ψεύτης». Σε πιο υψηλούς τόνους και βάζοντας στο στόχαστρο του το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «το κόμμα, που είχε ανάγκη να ανοίξει δεύτερη τοπική σε περιοχές, που είχε φυλακή μιλάει για διαπλοκή;».

Το ρίσκο με το ασυμβίβαστο

Μάλιστα, η έκκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μετά τις άρσεις ασυλίας, να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις» αντικατοπτρίζει την απορία στα όρια της δυσαρέσκειας πολλών εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου για την τακτική «τεμαχισμού» της υπόθεσης σε ξεχωριστές δικογραφίες, πρακτική, που έχει την οσμή πολιτικής σκοπιμότητας.

Επιπλέον και για να καταστήσει σαφή την πρόθεση του να κόψει τον ομφάλιο λώρο με τη ρουσφετολογική νοοτροπία δεκαετιών ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μετά τις εκλογές του 2027 ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή ανοίγοντας μία συζήτηση που εμπεριέχει ισχυρό ρίσκο ως προς τη διατήρηση των εσωτερικών ισορροπιών στην ήδη ταραγμένη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα.

Υπ' αυτό το πρίσμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να συζητηθεί ακόμη και η μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Πάντως, ο πρωθυπουργός έκρινε σκόπιμο και μέσω του χθεσινού του μηνύματος να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 σε απάντηση όλων όσοι σπεύδουν να προεξοφλήσουν ότι η στενωπός που αντιμετωπίζει εσχάτως το Μέγαρο Μαξίμου φέρνει εγγύτερα την εκλογική αναμέτρηση.