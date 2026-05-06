ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη των 58 από Κρήτη-Δήλωναν ελαιόδεντρα στην Καστοριά που δεν ευδοκιμούν ελιές

Με την κατάθεση του προέδρου του αγροτικού συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρη Μόσχου, ξεκίνησε η δίκη 58 κατηγορουμένων με καταγωγή από την Κρήτη, που φέρονται να δήλωναν ψευδώς ως ιδιοκτήτες στρεμμάτων στην Καστοριά, λαμβάνοντας έτσι κατά το κατηγορητήριο ακόμα και πόσα 25.000 ευρώ. Πρόκειται για μια από τις πολλές δίκες που έχουν φτάσει στο ακροατήριο, μετά τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στο νομό. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή», είπε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων.

Το εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών μοιράζονται 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, που φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπρατταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα. «Είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ».

«Δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος στην Καστοριά, ούτε στρέμμα. Από το 1958 έως το 1963 δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας για σιτηρά σε κάποιους και πάντως εκτάσεις μέχρι 100 στρέμματα, όχι παραπάνω», εξήγησε ο καταγγέλλων.

«Το 2020 με την ιδιότητα του προέδρου του συνεταιρισμού ζήτησα στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δω τι καλλιέργειες δηλώνονται στην περιοχή. Έμαθα προφορικά ότι δηλώνονται 64.000 στρέμματα ως βοσκότοποι για το 2020. Μου είπαν για 22.000 ελαιόδεντρα, που στην Καστοριά δεν ευδοκιμεί και 17.000 αμυγδαλιές που ούτε αυτό ισχύει. Καταλαβαίνω τώρα πως έχει παιχτεί το παιχνίδι γιατί αν υπήρχε επιτόπιος έλεγχος και περνούσε, σημαίνει ότι ήταν στο παιχνίδι και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις από τον εισαγγελέα.

«Ένας βοσκότοπος που πριν λίγους μήνες έβοσκαν ζώα , μπορεί να θεωρηθεί σε καλή κατάσταση;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι η ΕΕ μιλά για ιδιόκτητους βοσκότοπους που πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση

Εισαγγελέας: Εδώ εκμίσθωναν με 0.05 λεπτά το στρέμμα. Εσείς τι ποσό δίνατε;

Μάρτυρας: Εμείς πληρώνουμε 5 ευρώ το στρέμμα στο ελληνικό δημόσιο και πήγαιναν στο ταμείο της περιφέρειας. Μέχρι πριν 2 χρόνια που σταμάτησα.

Εισαγγελέας: Γίνεται να έχεις ζώα στην Κρήτη και βοσκότοπο στην Καστοριά;

Μάρτυρας: Επιλέχθηκε αυτό, δόθηκε η δυνατότητα από το υπουργείο να μπορούν να δηλώνουν.

Εισαγγελέας: 19-20 είδατε ότι ήταν δηλωθείσες οι εκτάσεις. Το 2022-23;

Μάρτυρας: Δεν ασχολήθηκα μετά το 2021 με τις απειλές και το κυνήγι που έφαγα. Σταμάτησα να ασχολούμαι. Το 2022 δεν δηλώνονταν ελαιόδεντρα, το είδαμε από το δορυφόρο.

Δικαστής: Μπορεί να συμφέρει να μετακινώ ζώα από την Κρήτη στην Καστοριά;

Μάρτυρας: Νομίζω πως όχι. Μόνο άμα είναι αέρας... Άμα παίρνεις 15-20.000 αέρα χωρίς να κάνεις τίποτα...

Δικαστής: Άρα τι θα έκανε; Θα έκοβε τα χορτάρια και θα τα πουλούσε ως ζωοτροφή;

Μάρτυρας: Φαντάζομαι... Δεν έχει γίνει όμως ποτέ κάτι τέτοιο

Δικαστής: Υπάρχει περίπτωση να έκοβαν το χόρτο και να το πήγαιναν στην Κρήτη με το καράβι;

Μάρτυρας: Καμία περίπτωση

Όπως περιέγραψε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν μπροστά σε κομπίνα, ενημέρωσε τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

Για τη συνάντηση του με το Γρ. Βάρρα ανέφερε:

«Στην αρχή μου λέει «άσε ρε τις ιστορίες», μετά μου είπε «θα το δω». Μετά από δύο μήνες, μου είπε «είχες δίκιο γίνεται κομπίνα». Μέσα στον κορονοϊο υποβάλλαμε καταγγελία στην εισαγγελία Καστοριάς», είπε σχετικά ο μάρτυρας.

Κανείς από τους 58 κατηγορουμένους δεν έδωσε το «παρών» στη δίκη, οι οποίοι μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Η δίκη συνεχίζεται.