Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI έχουν στη διάθεσή τους μοντέλα τόσο ισχυρά ώστε πολλοί υπάλληλοί τους δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια στο ευρύ κοινό, αποκαλύπτει το Axios.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται μεγάλο αριθμό από πηγές ενήμερες για τις συζητήσεις στις δύο εταιρείες που διαθέτουν το Claude (η Anthropic) και το ChatGPT (η OpenAI).

Και οι δύο διαθέτουν μοντέλα που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη και τα οποία είναι πολύ πιο ισχυρά από αυτά που έχουν ήδη παρουσιάσει δημοσίως. Κατά κανόνα αυτό ισχύει σε όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Ωστόσο, οι πηγές του Axios αναφέρουν ακόμη ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη λογικής σκέψης από τα μοντέλα στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες ή την κυβερνοασφάλεια τα έχουν καταστήσει δύσκολα -αν όχι αδύνατον- να περιοριστούν ή να ελεγχθούν σε εσωτερικές δοκιμές.

Ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης

Οι ανησυχίες για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και το αν -και πότε- θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη έχουν αρχίσει να διατυπώνονται εδώ και πολλούς μήνες. Αν και τα εσωτερικά μοντέλα δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει αυτό το όριο, οι πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις στην OpenAI και την Anthropic έχουν συγκλονίσει τους ερευνητές.

Οι ερευνητές δεν έχουν βρει τεχνικές λύσεις για τον έλεγχο των πιο προηγμένων μοντέλων. Μεταξύ τους είναι διχασμένοι ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί και όσους υποστηρίζουν ακόμη να σταματήσει εντελώς η εκπαίδευση νέων μοντέλων.

Ένας τρόπος για να κρατούν «υπό έλεγχο» τα μοντέλα και να τα παρακολουθούν είναι να τα αναγκάσουν να «σκέφτονται φωναχτά», καταγράφοντας βήμα προς βήμα τη συλλογιστική τους πριν εκδώσουν μια απάντηση. Καθώς, όμως, τα μοντέλα γίνονται πιο εξελιγμένα, εσωτερικεύουν αυτή τη λογική, καταλήγοντας σε πολύπλοκα συμπεράσματα ενώ αποκαλύπτουν λιγότερα από τη διαδικασία τους.

Οι ερευνητές αναφέρουν μάλιστα ότι τα πιο προηγμένα εσωτερικά μοντέλα έχουν δείξει τάσεις να αποκρύπτουν εντελώς τη συλλογιστική τους ή να παρέχουν παραπλανητικές αλυσίδες σκέψης ως «προκάλυμμα» για να ικανοποιήσουν τους ανθρώπινους ελεγκτές, σύμφωνα με τις πηγές.