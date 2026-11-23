Αν έχετε σκεφτεί ποτέ να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ξέρετε το αίσθημα της αβεβαιότητας. Ο πωλητής λέει ότι όλα είναι εντάξει, αλλά πώς μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει; Μια δωρεάν υπηρεσία του Δημοσίου έρχεται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, και πλέον το κάνει πολύ πιο αναλυτικά.

Σε λειτουργία εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα οχήματα, ανάμεσά τους και νέα στοιχεία για τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος ώστε επιχειρήσεις να αντλούν τα δεδομένα αυτόματα και να τα συνδέουν με τα δικά τους συστήματα.

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Τι είναι το OpenCar και πώς λειτουργεί

Το OpenCar είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία στη διεύθυνση opencar.data.gov.gr. Ο καθένας μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για ένα όχημα γράφοντας απλώς τον αριθμό κυκλοφορίας του. Τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη δεν εμφανίζονται πουθενά.

Μέχρι τώρα η αναζήτηση έδινε κυρίως τα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Με τη διεύρυνση της υπηρεσίας, η εικόνα γίνεται πληρέστερη και αφορά την κατάσταση και το ιστορικό του.

Τι νέο θα δείτε για τα ΚΤΕΟ

Η μεγαλύτερη προσθήκη αφορά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν:

• Το αποτέλεσμα και την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

• Την ημερομηνία του επόμενου

• Τον τύπο του ελέγχου και τον αριθμό του πιστοποιητικού

• Τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο

Φωτογραφία αρχείου: Έλεγχος Οχημάτων σε ΚΤΕΟ (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Τα στοιχεία αυτά προστίθενται σε όσα ήδη εμφανίζονταν: Την κατηγορία και το χρώμα του οχήματος, τη χρήση του, τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ. Εμφανίζονται επίσης η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, η κατάσταση κυκλοφορίας, η ισχύς της άδειας και η ασφαλιστική κάλυψη.

Τι είναι το API και γιατί μετράει

Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία λέγεται API (Application Programming Interface, δηλαδή Προγραμματιστική Διεπαφή Εφαρμογών). Με απλά λόγια, είναι ένας «διερμηνέας» που επιτρέπει σε δύο διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να μιλούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδομένα μόνα τους. Δεν χρειάζεται πια κάποιος να πληκτρολογεί κάθε αναζήτηση στην ιστοσελίδα.

Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που χρειάζονται συστηματική ενημέρωση για οχήματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εταιρείες leasing. Μια εταιρεία leasing, για παράδειγμα, θα μπορεί, εφόσον έχει την προβλεπόμενη πρόσβαση, να συνδέσει το σύστημά της με το OpenCar και να παίρνει αυτόματα τα στοιχεία για όλα τα οχήματα του στόλου της. Λιγότερες χειροκίνητες αναζητήσεις σημαίνουν και πιο εύκολη ενημέρωση των αρχείων της.

Τι λένε το υπουργείο και οι ασφαλιστές

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου. Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: Ψηφιακές υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν πραγματικές λύσεις στις καθημερινές μας ανάγκες».

Θετικά σχολίασε και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, που κάνει λόγο για «ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία» η οποία ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα της αγοράς. Όπως αναφέρει, η άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία αναμένεται να απλουστεύσει τις διαδικασίες ασφάλισης και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Έτσι θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα οι ασφαλισμένοι. Πρόκειται, σύμφωνα με την Ένωση, για ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού που δείχνει την αξία της συνεργασίας Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, με τελικό αποδέκτη των ωφελειών τον πολίτη.

Τα υπέρ και τα κατά

Τα θετικά

• Ο αγοραστής μεταχειρισμένου ελέγχει δωρεάν το ιστορικό ΚΤΕΟ πριν πληρώσει.

• Τα στοιχεία προέρχονται από το ίδιο το Δημόσιο και όχι από ανεπίσημες πηγές.

• Οι επιχειρήσεις γλιτώνουν χρόνο και χειροκίνητη δουλειά.

• Περιορίζεται η γραφειοκρατία, ειδικά στην ασφάλιση.

• Ο ιδιοκτήτης δεν εκτίθεται, αφού δεν εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα.

Τα ερωτήματα που μένουν

Η αξία των στοιχείων εξαρτάται από το πόσο σωστά και έγκαιρα ενημερώνονται οι βάσεις του Δημοσίου.

Τα χιλιόμετρα του ΚΤΕΟ είναι χρήσιμη ένδειξη, αλλά δεν υποκαθιστούν τον πλήρη έλεγχο του οχήματος από έναν έμπειρο μηχανικό.

Η πρόσβαση μέσω API απαιτεί την προβλεπόμενη έγκριση, άρα δεν θα είναι ανοιχτή σε όλους.

Όσο πιο πολλά στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία υπηρεσία, τόσο πιο σημαντική γίνεται η ασφάλεια και η σωστή χρήση τους.

Ποιος βρίσκεται πίσω από την υπηρεσία

Το OpenCar δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υποστηρίχθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΑΕΕ.