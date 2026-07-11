Όπλα, πυρομαχικά, ναρκωτικά και ναυτικές φωτοβολίδες εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Αττική

Όπλο, πυρομαχικά, ποσότητες χασίς και άλλα πειστήρια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι στην Αττική, σε έρευνα που πραγματοποίησαν στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.), σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ9) και παρουσία εισαγγελικής λειτουργού.



Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια, επιπλέον πυρομαχικά, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σπαθί, ναυτικές φωτοβολίδες, συνολικά 331 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικρότερες ποσότητες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χειρόγραφες σημειώσεις.



Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.



Αναζητείται άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.