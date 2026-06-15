Οπλισμένα F-16 και εκτόξευση παραβιάσεων - Γιατί η Άγκυρα «ξαναχτυπά» στους αιθέρες του Αιγαίου

Αν και το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται επισήμως από τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τη συνέχιση του διαλόγου, τα στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά στο Αιγαίο θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ενδείξεις μιας σταδιακής επαναφοράς της Άγκυρας σε πρακτικές του πρόσφατου παρελθόντος.

Η άνοδος των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου, η επανεμφάνιση των εμπλοκών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, αλλά και η παρουσία οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών συνθέτουν μια εικόνα προσεκτικής αλλά σαφούς αναβάθμισης της τουρκικής δραστηριότητας στο Αιγαίο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, πριν καν εκπνεύσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο ολόκληρου του 2025, αποτυπώνοντας έναν εντυπωσιακό διπλασιασμό του ρυθμού με τον οποίο καταγράφονται οι συγκεκριμένες προκλήσεις στο Αιγαίο.

Τα στοιχεία παραβιάσεων και εμπλοκών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, συνολικά το 2025 καταγράφηκαν 225 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Ιουνίου 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 226 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα και στρατιωτικά ελικόπτερα.

Επιπλέον, το 2025 σημειώθηκε μία εμπλοκή, τον περασμένο Δεκέμβριο, η πρώτη έπειτα από τρία χρόνια, ενώ το 2026 έχουν ήδη σημειωθεί τέσσερις εμπλοκές με τα τουρκικά αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Επίσης, το 2025 είχαν εντοπιστεί 18 οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη, έναντι 15 οπλισμένων αεροσκαφών από την αρχή του 2026.

Την ίδια ώρα, το περασμένο έτος είχαν καταγραφεί 711 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Για το 2026 οι συνολικές παραβάσεις ανέρχονται ήδη σε 334.

Τι δείχνει η επιστροφή των οπλισμένων τουρκικών F-16

Η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, είτε στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης είτε εκτός αυτού, αποτελεί εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, καθώς τέτοιες πτήσεις αυξάνουν την επιχειρησιακή ένταση και ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες κινδύνου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η μεταφορά οπλισμού επιτρέπει στα μαχητικά να εκτελούν πληρέστερα σενάρια εκπαίδευσης και αποστολές που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες μάχης.Παράλληλα, αποτελεί ένδειξη ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία επιδιώκει να διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών εξελίξεων.

Σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο εκλαμβάνεται ως σημάδι ότι η Άγκυρα, και επί του πεδίου, υπενθυμίζει τις πάγιες και ανυπόστατες θέσεις και διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, ενώ λειτουργούν και ως μήνυμα προς το εσωτερικό τουρκικό ακροατήριο.

Ωστόσο, από μόνη της η παρουσία οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών δεν συνεπάγεται απαραίτητα με κλιμάκωση, καθώς η σημασία της εξαρτάται από τη συχνότητα των πτήσεων, το είδος των αποστολών, την ένταση των παραβιάσεων ή παραβάσεων που ενδέχεται να τις συνοδεύουν αλλά και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή βέβαια, τη συγκεκριμένη εικόνα συμπληρώνει και η σταδιακή αύξηση των εμπλοκών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας και των προσπαθειών αποκλιμάκωσης, στο επιχειρησιακό πεδίο παρατηρείται μια σταδιακή επάνοδος πρακτικών που απαιτούν αυξημένη εγρήγορση.