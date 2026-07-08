«Όπλο» στα χέρια τρομοκρατών η τεχνητή νοημοσύνη - Οι φόβοι για έναν νέο φονικό ιό

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις κυβερνήσεις και την επιστημονική κοινότητα η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις για τη δημιουργία επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, τα σύγχρονα συστήματα AI μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό ιών που ενδέχεται να μεταδίδονται ταχύτερα, να προκαλούν σοβαρότερη νόσηση και να είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με φυσικά εμφανιζόμενες ασθένειες.

Ο φόβος που εκφράζεται είναι ότι, αφού δημιουργηθεί ένα γενετικό «σχέδιο» ενός παθογόνου μέσω υπολογιστή, η συνθετική αλληλουχία DNA θα μπορούσε να παραγγελθεί από εργαστήρια και, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθεί για μια βιολογική επίθεση.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια νέα κρίση αντίστοιχη με την πανδημία του κορονοϊού, αυτή τη φορά όμως ως αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στην αγορά συνθετικού DNA, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος να περάσει η τεχνολογία σε λάθος χέρια.

Η AI ξεπερνά ακόμη και ειδικούς στη βιολογία

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε επίπεδο που ξεπερνά τις γνώσεις ειδικών με πολυετή ακαδημαϊκή εκπαίδευση στη ιολογία.

Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα εμπόδια για εγκληματίες ή τρομοκρατικές οργανώσεις που θα επιχειρούσαν να αναπτύξουν νέους παθογόνους παράγοντες.

Ανάλογες ανησυχίες έχουν ήδη συζητηθεί μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και τεχνολογίας στη Βρετανία.

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Στο μικροσκόπιο οι παραγγελίες συνθετικού DNA

Σήμερα, τα εργαστήρια που διαθέτουν συνθετικό DNA συνιστάται να πραγματοποιούν ελέγχους στους πελάτες τους και να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει νόμιμος λόγος για την παραγγελία, ωστόσο δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις νομική υποχρέωση για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της απειλής.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η δεύτερη χώρα στον κόσμο που δημοσίευσε οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο όσων μπορούν να αγοράσουν συνθετικό DNA, καθώς και των αλληλουχιών DNA που παραγγέλνουν. Ωστόσο, δεν μένουμε στάσιμοι», ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αρχές αξιολογούν συνεχώς τους κινδύνους που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες και εξετάζουν αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα, σύμφωνα με την dailystar.uk.

Οι κλιματικές αλλαγές φέρνουν νέους κινδύνους

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει νέες υγειονομικές απειλές, καθώς κουνούπια που μεταφέρουν τροπικές ασθένειες ενδέχεται να εμφανιστούν συχνότερα στη Βρετανία.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και οι ηπιότεροι χειμώνες κάνουν πλέον ορισμένες περιοχές πιο φιλόξενες για έντομα που μέχρι σήμερα περιορίζονταν σε θερμότερα κλίματα.

Μεταξύ των ασθενειών που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον περιλαμβάνονται ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, η chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες αυξάνεται η πιθανότητα εισαγόμενων κρουσμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τοπικής μετάδοσης αυτών των ασθενειών.