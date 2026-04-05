«Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει»: Η πρώτη Urbi et Orbi προσευχή του Πάπα Λέοντα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ', στο πασχαλινό μήνυμά του «προς την Πόλη και τον Κόσμο», αναφέρθηκε αναλυτικά στην αποστολή κάθε χριστιανού, ο οποίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί μοιρολατρικά την βία και τις συνέπειες των πολέμων.

From the central loggia of St. Peter’s Basilica, Pope Leo delivered his first Easter Sunday Urbi et Orbi blessing, addressing the city of Rome and the world.



Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, τόνισε:

« Μέσα στο πασχαλινό φως, ας αφήσουμε τον Χριστό να μας εκπλήξει!Aς αφήσουμε να μας αλλάξει την καρδιά, με την απεριόριστη αγάπη που μας δείχνει! Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει! Όποιος διαθέτει την εξουσία να προκαλεί πολέμους, ας επιλέξει την ειρήνη! Όχι μια ειρήνη η οποία επιδιώκεται βάσει ισχύος, αλλά με τον διάλογο! Όχι με την βούληση άσκησης επικυριαρχίας στον συνάνθρωπό μας, αλλά συναντώντας τον!».

In his Easter mesage, Pope Leo XIV told the crowds Saint Peter's that we're becoming indifferent to the deaths of thousands of people. He called for an end to violence and urged world leaders to choose peace over conflict. 🕊️✝️

Συνηθίζουμε στην βία, την αποδεχόμαστε παθητικά και γινόμαστε αδιάφοροι. Αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, αδιάφοροι μπροστά στις συνέπειες του μίσους και του διχασμού που σπέρνουν οι συρράξεις. Αδιάφοροι μπροστά στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που παράγουν και οι οποίες, βέβαια, έχουν επίπτωση σε όλους μας. Υπάρχει όλο μια όλο και εντονότερη "παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας", για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που αγαπούσε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πριν από ένα χρόνο, από αυτό τον εξώστη είχε απευθύνει στον κόσμο τα τελευταία του λόγια, υπενθυμίζοντάς μας: "πόση βούληση θανάτου βλέπουμε κάθε ημέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν διάφορα μέρη του κόσμου"».

«Ο Σταυρός του Ιησού μας υπενθυμίζει πάντα τον πόνο και τις κακουχίες που περιβάλλουν τον θάνατο, όπως και τις καταστροφές που προκαλεί. Όλοι φοβόμαστε τον θάνατο και εξαιτίας του φόβου αυτού, στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού, προτιμούμε να μην τον δούμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε αδιάφοροι! Και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μαθητικά το κακό!», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας, απευθυνόμενος στους προσκυνητές που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και στους Καθολικούς Πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο, τόνισε: «η ειρήνη που μας παραδίδει ο Ιησούς, δεν είναι εκείνη που περιορίζεται στην κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτή η οποία αγγίζει και αλλάζει την καρδιά του καθ΄ενός μας! Ας μετανοήσουμε, ασπαζόμενοι την ειρήνη του Χριστού! Aς συμβάλλουμε στο να ακουστεί η κραυγή ειρήνης η οποία πηγάζει από την καρδιά! Για τον σκοπό αυτό, καλώ όλους σας να συμμετάσχετε στην αγρυπνία προσευχής για την ειρήνη, την οποία θα τελέσουμε το επόμενο Σάββατο, 11 Απριλίου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου».

Ο Λέων ο ΙΔ', τέλος, πρόσθεσε στο μήνυμά του Urbi et Orbi: 8 «κατά την ημέρα αυτής γιορτής, ας εγκαταλείψουμε κάθε βούληση φιλονικίας, εξουσίας ή επικυριαρχίας και ας ικετεύσουμε τον Κύριο να δωρίσει την ειρήνη του στον κόσμο, ο οποίος πλήττεται από τους πολέμους και φέρει τα σημάδια του μίσους και της αδιαφορίας, τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ανήμποροι, ενώπιον του κακού».