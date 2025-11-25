«Όποιος καεί στο χυλό»: Το BBC αρχίζει να «κόβει» φράσεις που επικρίνουν τον Τραμπ - Η καταγγελία

Σε νέα διαμάχη, αυτή τη φορά από την... αντίθετη κατεύθυνση, μπαίνει το BBC, με έναν Ολλανδό συγγραφέα και ιστορικό να κατηγορεί το βρετανικό δίκτυο ότι «έκοψε» τη φράση του, στην οποία χαρακτήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ «διεφθαρμένο».

Συγκεκριμένα, ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν δήλωσε ότι λογοκρίθηκε μια «βασική φράση» στη ραδιοφωνική μετάδοση μιας ομιλίας του, που είχε προσκληθεί να δώσει από το ίδιο το BBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναφορά του ότι ο Τραμπ ήταν «ο πιο ανοιχτά διεφθαρμένος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία» είχε αφαιρεθεί. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, του μετέφεραν ότι η απόφαση για την αφαίρεση της επίμαχης φράσης ελήφθη στα «υψηλότερα επίπεδα εντός του BBC».

«Μακάρι να μην χρειαζόταν να το μοιραστώ αυτό. Αλλά το BBC αποφάσισε να λογοκρίνει την πρώτη μου διάλεξη Reith», ανέφερε ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν σε δήλωσή του.

«Διέγραψαν τη φράση στην οποία περιγράφω τον Ντόναλντ Τραμπ ως ‘τον πιο ανοιχτά διεφθαρμένο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία’. Μου είπαν ότι η απόφαση προήλθε από τα υψηλότερα κλιμάκια του BBC», είπε.

Όπως τόνισε, η διάλεξη αυτή ηχογραφήθηκε πριν από τέσσερις εβδομάδες μπροστά σε 500 άτομα στο BBC Radio Theatre.

«Συμβουλευτήκαμε τους νομικούς»

Το BBC φέρεται να αφαίρεσε το σχόλιο αφού ζήτησε νομική συμβουλή. Η διάλεξη μεταδίδεται στην Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC, η οποία μεταδίδεται στις ΗΠΑ. «Όλα τα προγράμματά μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις συντακτικές οδηγίες του BBC και πήραμε την απόφαση να αφαιρέσουμε μία πρόταση από τη διάλεξη μετά από νομικές συμβουλές», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού δικτύου, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Το BBC βρίσκεται υπό την απειλή επώδυνης αγωγής από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποκάλυψη ότι υπέβαλε σε μοντάζ μία ομιλία του από το 2021, παραποιώντας το νόημά της.

Ο Μπρέγκμαν, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας «αυταρχικής ανατροπής», επισήμανε ότι η επεξεργασία της ομιλίας του έγινε «ενάντια στις επιθυμίες μου» και τον άφησε «ειλικρινά απογοητευμένο».

The BBC Reith Lecturer for 2025 is Rutger Bregman. The title of his talks will be "Moral Revolution", asking how we can follow history’s example and assemble small, committed groups to spark positive change.



Find out about his books with Bloomsbury 👇 pic.twitter.com/FCeuPHRMPq — Bloomsbury Books UK (@BloomsburyBooks) November 18, 2025

Ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν, ο οποίος έγινε γνωστός το 2019 με μια ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στην οποία κατηγόρησε τους συμμετέχοντες για φοροαποφυγή, προσκλήθηκε από το BBC να δώσει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο «Ηθική Επανάσταση».

Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις Reith είναι μία σειρά διαλέξεων που μεταδίδονται ραδιοφωνικά από το BBC προς τιμήν του πρώτου διευθυντή του, Λόρδου Τζον Ρέιθ (John Reith), φιλοξενώντας πρόσωπα υψηλού κύρους, στοχαστές, πολιτικούς και διανοούμενους.