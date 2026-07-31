«Όποιος με βρίσει ή με φτύσει θα καταγράφεται» - Στην Ολομέλεια η κόντρα για τα γυαλιά του Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπουργός Υγείας βρέθηκε στα υπουργικά έδρανα για να παρουσιάσει τροπολογία για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», με τους πολιτικούς του αντιπάλους να σχολιάζουν σκωπτικά το νέο του απόκτημα και τον ίδιο να τους «καρφώνει» για τις «τεχνολογικά πρωτόγονες» απόψεις τους.

Πρώτος το θέμα έθιξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος , ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά: «Δεν ξέρω με ποια γυαλιά μελετήσατε την τροπολογία…».

«Πηγαίνει στα νησιά και τον γιουχαΐζουν, πάλι καλά που δε φοράει τα γυαλιά! Παραβιάζετε το Σύνταγμα! Η παραβίαση του Συντάγματος είναι πιο προσφιλές σας σπορ και από το τένις!», ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.







«Από εδώ και μπρος, όποιος θέλει ας με βρίσει και ας με φτύσει, θα καταγράφεται!»



Ο υπουργός Υγείας δεν άφησε τα σχόλια να πέσουν κάτω, εξαπολύοντας διμέτωπα πυρά. «Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα γυαλιά μου ήταν πέραν πάσης λογικής. Είναι τεχνολογικά και πολιτισμικά πρωτόγονο το ΠΑΣΟΚ, με ξεπερνά, μου προκαλεί γέλιο! Τώρα, να μιλάει η Πλεύση Ελευθερίας για το ενδεχόμενο κάποιος να καταγράφει, με την πρόεδρό της να καταγράφει όποιον περπατάει και λαλάει, ε και η υποκρισία έχει κάποια όρια!», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προβλέποντας μάλιστα πως σε ένα χρόνο από τώρα, όσοι σήμερα τον βρίζουν, θα έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα γυαλιά.

Ο ίδιος περιέγραψε πως η ιδέα για την απόκτηση των έξυπνων γυαλιών γεννήθηκε κατά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. «Τότε, όταν βιαιπράγησαν εναντίον μου, όλοι μου ζητούσαν το βίντεο της γροθιάς. Από εδώ και μπρος, θα φοράω τα γυαλιά μου, και όποιος θέλει ας με βρίσει, ας με φτύσει. Θα καταγράφεται!», όπως είπε.

