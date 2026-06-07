«Όπου πάω όλοι με αγαπούν»: Το νέο ΑΙ βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ όπου αποθεώνει τον... εαυτό του

Με βίντεο στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να... αποθεώνει τον εαυτό του με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μουσικό αυτό βίντεο καταγράφονται εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ φαίνεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να τρώει τάκος με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να βρίσκεται ως αστροναύτης στη Σελήνη, να ιππεύει μια καμήλα, να οδηγεί μοτοσικλέτα σε έναν δρόμο στην Ινδία και να ιππεύει ένα λιοντάρι.

Παράλληλα, το πρόσωπο του αποτυπώνεται να είναι ζωγραφισμένο πάνω σε λεωφορεία στο Λονδίνο, σε μία πίτσα, στο... Βόρειο Σέλας αλλά και σκαλισμένο στο Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ, όπου βρίσκονται οι μορφές τεσσάρων εμβληματικών προέδρων των ΗΠΑ, του Τζωρτζ Ουάσινγκτον, τον Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούσβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

Επίσης, στο βίντεο καταγράφεται και μία στιγμή από το μέλλον, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει τον αγώνα UFC μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε οκτάγωνο κλουβί στις 14 Ιουνίου για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή και τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημαντική σημείωση: Σε όλο το βίντεο ακούγεται ένα τραγούδι που λέει: «Όπου κι αν πάω όλοι αγαπούν τον Τραμπ».