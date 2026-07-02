Όπρα Γουίνφρεϊ: Από την απόλυτη φτώχεια και την κακοποίηση, στην κορυφή των ΜΜΕ – Όλη η διαδρομή

Από το Oprah's Angel Network, μέχρι το ιδιωτικό οικοτροφείο θηλέων στη Νότια Αφρική και τη βοήθεια στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα, η αφορμή της προσφοράς της είναι κοινή και δεν είναι άλλη από την ανάγκη της Όπρα Γουίνφρεϊ να απλώσει το χέρι, να κοιτάξει στα μάτια τον συνάνθρωπο και να βοηθήσει. Όχι απλώς και μόνο επειδή της περισσεύουν τα χρήματα. Αλλά γιατί δεν έχει ξεχάσει. Δεν έχει λησμονήσει πως νιώθει κανείς όταν πεινά, όταν κρυώνει, όταν διψά για μάθηση.

Η παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που με τις πολλαπλές επαγγελματικές της ιδιότητες έχει καταφέρει να εκτοξεύσει στην κορυφή την προσωπική της περιουσία, προτιμά να εμπλουτίζει καθημερινά τη διαδρομή της με πράξεις που αφήνουν αποτύπωμα και όχι με λόγια και φρούδες ελπίδες. Δωρίζει εκατομμύρια δολάρια, δημιουργεί ευκαιρίες και καμαρώνει για κάθε της επίτευγμα, αφού φέρει το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που έχει βοηθηθεί από την ανιδιοτελή της προσφορά.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1954 στο Μισισιπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μητέρα της έφηβη όταν την έφερε στον κόσμο, αδυνατούσε να της προσφέρει ακόμα και τα βασικά, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, μακριά από θαλπωρή, υποσχέσεις για το μέλλον και φροντίδα.

Η παιδική της ηλικία δεν ήταν απλώς δύσκολη. Ήταν τραυματική, ενώ η σχέση με τη μητέρα της, Βερνίτα Λι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ταραχώδης. Την εγκατέλειψε στη γιαγιά της για έξι χρόνια προκειμένου να εργαστεί στον Αμερικανικό Βορρά, ενώ όταν επανενώθηκαν στο Μιλγουόκι, η απουσία της ήταν τόσο έντονη καθώς εργαζόταν ως καθαρίστρια τις περισσότερες ώρες της ημέρας, που δεν αντιλήφθηκε το χειρότερο. Η μικρή Όπρα έπεφτε συστηματικά θύμα κακοποίησης και βιασμού από συγγενείς και φίλους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Η αποκάλυψη της κακοποίησης και ο «σωτήρας» πατέρας της

Ήταν το 1986, οικοδέσποινα στο δικό της τηλεοπτικό σόου, όταν η 72χρονη παρουσιάστρια αποφάσισε να απελευθερωθεί από τα δεσμά και το σκοτάδι που καταπίεζαν την ψυχή της. Στάθηκε ακλόνητη μπροστά στην κάμερα, κοίταξε κατάματα το κοινό που την εμπιστευόταν και αποκάλυψε τη δική της αλήθεια. Ήταν θύμα κακοποίησης. Τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 9 ετών, ενώ βίωνε τον εφιάλτη μέχρι και τα 14 της χρόνια. Δράστες, 5 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας ξάδερφος, ο θείος της και ένας οικογενειακός φίλος. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει έγκυος στα 14 της, να γεννηθεί πρόωρα το μωρό και να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγες εβδομάδες αργότερα, στο νοσοκομείο. Μια εξέλιξη που κλόνισε οριστικά την ήδη προβληματική σχέση με τη μητέρα της, που πίστευε στη δύναμη της σκληρής σωματικής τιμωρίας στην οποία την υπέβαλε συχνά.

Και κάπου εκεί εμφανίστηκε στη ζωή της ο πατέρας της, προκειμένου να εμποδίσει την Βερνίτα Λι να την κλείσει σε αναμορφωτήριο. Ένας κουρέας ονόματι Βέρνον Γουίνφρεϊ, που τη βοήθησε τελικά να ξεφύγει από τη βία αλλά και την ανέχεια. Υπό την αυστηρή καθοδήγησή του, η έφηβη Όπρα ξεκίνησε να διαβάζει, να διαπρέπει στο σχολείο, να συμμετέχει σε σχολικούς διαγωνισμούς ρητορικής, να κατακτά τον ένα στόχο μετά τον άλλο. Σε σχολικές αίθουσες, αλλά και στον εργασιακό στίβο. Όχι γιατί ήταν η καλύτερη, αλλά γιατί ήταν ξεχωριστή και προσιτή.

Από το ραδιόφωνο στη δημιουργία ολόκληρης αυτοκρατορίας

Αυτά της τα χαρακτηριστικά, μαζί με τη βαθιά, πλούσια φωνή της ήταν που την οδήγησαν το 1971 πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού WVOL Radio στο Νάσβιλ, ώστε να εκφωνεί δελτία ειδήσεων. Η εργασία ήταν μερικής απασχόλησης, ωστόσο λίγο την ένοιαζε. Σημασία είχε ότι πληρωνόταν για πρώτη φορά για το ταλέντο της στην επικοινωνία.

Δύο χρόνια μετά έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα παρουσιάστρια ειδήσεων στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WLAC-TV και τα πήγε τόσο καλά που από εκεί και πέρα δεν μπορούσε κανείς να εμποδίσει τη χρυσή πορεία της. Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 1984, όταν μετακόμισε στο Σικάγο για να παρουσιάσει την πρωινή εκπομπή «AM Chicago». Μέσα σε λίγους μήνες η εκπομπή από τις τελευταίες θέσεις τηλεθέασης βρέθηκε στην κορυφή και η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη ώστε δύο χρόνια αργότερα η εκπομπή μετονομάστηκε σε «The Oprah Winfrey Show» και μεταδόθηκε πανεθνικά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της αυτοκρατορίας της.

Το μυστικό αυτής της επιτυχίας; Η ειλικρίνεια και η πραγματική σύνδεση με τους ανθρώπους που κάθονταν απέναντί της. Εκείνη μπορούσε να τους καταλάβει. Να μοιραστεί τον πόνο και την αγωνία τους, όχι ως παρουσιάστρια, αλλά ως ένας άνθρωπος που έχει πληγωθεί βαθιά.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα «The Oprah Winfrey Show», μετατράπηκε σε θρύλο. Η εκπομπή έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα talk shows στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Η παρουσιάστρια Όπρα φιλοξένησε επί σειρά δεκαετιών -25 χρόνια για την ακρίβεια- κορυφαίους πολιτικούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς, αλλά και ανθρώπους της διπλανής πόρτας που είχαν κάτι να πουν. Ισορρόπησε την ψυχαγωγία με την ενημέρωση, έθιξε κοινωνικά προβλήματα, έδωσε χώρο σε προσωπικές εξομολογήσεις και μοιράστηκε με το κοινό θέματα που θεωρούνταν απαγορευτικά για το γυαλί. Όμως τα κατάφερε γιατί είχε ήδη κατακτήσει το πιο σημαντικό. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού που την ένιωθε πλέον σαν μέλος της οικογένειάς του.

Μέχρι και τις 25 Μαΐου 2011 που έριξε αυλαία. Μόνο στο talk show, γιατί κατά τ’ άλλα δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει αδρανής. Αντιθέτως. Δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, επένδυσε στα μέσα ενημέρωσης, εξέδωσε περιοδικά, έχτισε το προφίλ της στα social media και τις συνεργασίες της σε πλατφόρμες streaming τα τελευταία χρόνια και φυσικά, ανέπτυξε ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ / Φωτ.: Reuters

To φιλανθρωπικό έργο της γνωστής παρουσιάστριας

Το παιδί που κάποτε ακροβατούσε μεταξύ ζωής και θανάτου, αποφάσισε να επιστρέψει στον κόσμο αυτό που εκείνη μπορούσε. Έτσι αποφάσισε μέσα από εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει μοιραστεί τις τελευταίες δεκαετίες, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσει τους νέους, να δώσει ώθηση στην εκπαίδευση και ελπίδα στην κοινωνική προσφορά.

Μέσω του προγράμματος Oprah's Angel Network, πρόσφερε πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικά έργα παγκοσμίως. Χρηματοδότησε την ίδρυση 60 σχολείων σε 13 χώρες, πρόσφερε υποτροφίες σε πάνω από 700 φοιτητές, δημιούργησε καταφύγια γυναικών, κέντρα νέων και κατοικίες για ευάλωτες ομάδες…

Ίδρυσε το Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls στη Νότια Αφρική και επένδυσε στο μέλλον των μαθητριών της περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια.

στο National Museum of African American History and Culture, πρόσφερε απλόχερα 21 εκατομμύρια δολάρια,

άλλα 25 εκατομμύρια ανακοίνωσε ότι δωρίζονται για το πρόγραμμα υποτροφιών Oprah Winfrey Scholars Program,

ενώ για την ανακούφιση από τις συνέπειες της πανδημίας COVID, πρόσφερε 13 εκατομμύρια δολάρια.

Πάνω απ’ όλα όμως φρόντισε να κλείσει τις πληγές της. Μετά από τα πολλά χρόνια που πέρασε στον καναπέ ενός ψυχολόγου, κατάφερε να συγχωρέσει τη μητέρα της. Μάλιστα, τη στήριξε οικονομικά και στάθηκε στο πλευρό της μέχρι τον θάνατο της Βερνίτα Λι, το 2018.