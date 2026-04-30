Ώρα απολογίας για τον 89χρονο: Τι θα ισχυριστεί - «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα αλλά είχα δουλειές»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας ο 89χρονος που άνοιξε πυρ την περασμένη Τρίτη στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο κτίριο του Πρωτοδικείου επί της οδού Λουκάρεως τραυματίζοντας πέντε υπαλλήλους.

Σημειώνεται πως σε βάρος του 89χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, με σοβαρότερη κατηγορία αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος πέντε υπαλλήλων, για την οποία προβλέπεται ακόμα και προφυλάκιση.

Τι υποστήριξε ο 89χρονος στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 89χρονου, η απολογία του στην ανακρίτρια θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του. Περιγράφοντας τα γεγονότα της περασμένης Τρίτης ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε προσχεδιάσει από καιρό τις κινήσεις του για να κάνει «ντόρο» και ήθελε να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο και να ανοίξει πυρ, διαμαρτυρόμενος για τα ένσημα που δεν του αναγνώριζε ο ΕΦΚΑ.

«Είχα σχεδιάσει να πάω πριν από τα Χριστούγεννα στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύψω την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω σήμερα. Από χθες τηλεφώνησα στον ταξιτζή που τον είχα ξαναχρησιμοποιήσει και άλλες ημέρες για να κανονίσω να βρεθούμε σήμερα το πρωί 8μιση με 9 ήρθε στο σπίτι και με πήρε μαζί του. Είχα και μια βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στο ΙΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο. Ο φύλακας ήταν εκεί, αλλά δεν με έλεγξε. Μίλαγε με άλλα άτομα. Είχα πάει και 2 φορές την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα τους. Είχα πάει ένα φακελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή. Θύμωσε η διευθύντρια, γιατί τους έβριζα και έλεγα ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μιλούσαν.

Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα όπως σας είπα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα 2 φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο. Βγαίνοντας από το ΙΚΑ έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν το βρήκα και πήρα άλλο ταξί για το Εφετείο. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα, έριξα κάτω από τα γόνατα. Μπήκα και στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δύο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο απ' έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια, και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους, στην είσοδο του Εφετείου, που έχει κάτι φυτά. Μετά, όταν έφευγα, ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι», φέρεται να είπε κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς.

Το χρονικό της πρώτης επίθεσης: Τρόμος στον ΕΦΚΑ



Το FLASH φέρνει στο φως στοιχεία από τη δικογραφία των 31 σελίδων, αποκαλύπτοντας το χρονικό του τρόμου από τα Πετράλωνα και τη Λουκάρεως μέχρι τη σύλληψη στην Πάτρα.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 28ης Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, ο 89χρονος εισήλθε στο κτίριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριάδων 4. Με βήμα σταθερό, παρά την ηλικία του, ανέβηκε στον 4ο όροφο, εκεί όπου στεγάζεται το Τμήμα Μητρώου.

Στις 10:55 π.μ., οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν σκηνές αλλόφρονου πλήθους. Ο δράστης είχε ήδη πυροβολήσει κατά του υπαλλήλου. Τα ευρήματα της Σήμανσης στον χώρο αναμονής είναι αποκαλυπτικά: Κάτω από ένα καρότσι μεταφοράς εγγράφων, βρέθηκε ένα μπλε φυσίγγιο, ενώ στο δάπεδο εντοπίστηκαν ίχνη από σκάγια που τρύπησαν γραφεία και πληκτρολόγια και αίματα.

Οι φωτογραφίες της δικογραφίας δείχνουν αναποδογυρισμένες καρέκλες και έγγραφα διασκορπισμένα, δείγμα του πανικού που επικράτησε όταν ακούστηκε ο πρώτος κρότος.

«Με κοίταξε στα μάτια και σήκωσε το όπλο»

Η κατάθεση της υπαλλήλου του ΕΦΚΑ αποκαλύπτει το μένος του δράστη. Η γυναίκα περιγράφει πώς βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον θάνατο:

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Στην αρχή νόμιζα πως έπεσε κάτι βαρύ. Όταν σήκωσα το κεφάλι μου, είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να φοράει μια μακριά καπαρντίνα. Με κοίταξε με ένα βλέμμα απόλυτα ψυχρό. Τότε είδα την κάννη της καραμπίνας να βγαίνει μέσα από το ρούχο του. Πάγωσα. Πυροβόλησε προς το μέρος μου. Έπεσα στο πάτωμα και ένιωσα τα θραύσματα να περνούν από πάνω μου. Αν δεν είχα σκύψει, τώρα δεν θα μιλούσαμε».

Η ομολογία-σοκ: «Ήθελα να κάνω ντόρο, όχι να τους σκοτώσω»



Όταν ο 89χρονος συνελήφθη τελικά στην Πάτρα, η απολογία του ήταν αφοπλιστική και ταυτόχρονα προκλητική. Μετά από δεκαετίες διαμονής στο Σικάγο των ΗΠΑ, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005, κουβαλώντας, όπως φαίνεται, μια βαθιά οργή για το ελληνικό κράτος.

«Είχα σχεδιάσει την επίθεση από τα Χριστούγεννα», παραδέχεται κυνικά. «Ήθελα να πάω στον ΕΦΚΑ, στο Εφετείο και μετά στο Στρασβούργο. Διάλεξα να το κάνω τώρα γιατί μπορούσα ακόμα να φοράω την καπαρντίνα μου για να κρύβω την καραμπίνα. Αν έπιαναν οι ζέστες του Μαΐου, θα με καταλάβαιναν».

Στην ερώτηση των ανακριτών αν ήθελε να αφαιρέσει ζωές, απάντησε: «Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα το έκανα εύκολα. Είμαι σκοπευτής. Πυροβόλησα χαμηλά, κάτω από τα γόνατα, για να κάνω ντόρο, να ακουστώ. Με κορόιδευαν για τη σύνταξή μου, με έστελναν από το ένα γραφείο στο άλλο. Με έλεγαν "Γενίτσαρο" επειδή έζησα στην Αμερική».

Το οπλοστάσιο και η «χειρουργική» παρέμβαση



Ο 89χρονος δεν χρησιμοποίησε απλά όπλα, αλλά τα τροποποίησε ο ίδιος. Στις φωτογραφίες της δικογραφίας διακρίνονται, μια επαναληπτική κομμένη καραμπίνα (pump action) από την οποία είχε αφαιρέσει μεγάλο μέρος της κάννης και του κοντακίου για να είναι εύκολα αποκρύψιμη. Την αγόρασε, όπως λέει, παράνομα έναντι 1.500 ευρώ.

Πάνω του βρέθηκε και ένα όπλο replica το οποίο είχε μετατρέψει σε ενεργό πυροβόλο, ικανό να δέχεται σφαίρες. Αυτό το όπλο βρέθηκε κατά τη σύλληψη, μαζί με 10 σφαίρες.

Η διαδρομή της διαφυγής



Μετά το χτύπημα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, όπου άφησε την καραμπίνα πάνω σε έναν πάγκο («δεν τη χρειαζόμουν άλλο», είπε), ο δράστης βγήκε στον δρόμο και σταμάτησε ένα ταξί.

Το δρομολόγιο που ακολούθησε δείχνει την απόλυτη διαύγεια του πνεύματός του. Ζήτησε από τον οδηγό να τον πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, άλλαξε γνώμη και ζήτησε να μεταφερθεί απευθείας στην Πάτρα. Όπως είπε πλήρωσε στον οδηγό 300 ευρώ μετρητά. Στην Πάτρα, επιχείρησε να κάνει ανάληψη δολαρίων από την τράπεζα, αλλά δεν τα κατάφερε.

Έκλεισε εισιτήριο για το πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα, με σκοπό να συνεχίσει το «ταξίδι της εκδίκησης» προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Το προφίλ ενός εμμονικού δράστη: Η προειδοποίηση του 2018



Η δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες αποκαλύπτει πως οι αρχές είχαν «προειδοποιηθεί». Συγγενικό του πρόσωπο κατέθεσε πως το 2018 ο 89χρονος είχε πάει στα δικαστήρια και είχε αφήσει φυσίγγια στο γραφείο ενός εισαγγελέα, λέγοντας: «Αυτή τη φορά φέρνω τα φυσίγγια, την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα». Τότε είχε νοσηλευτεί για 23 ημέρες σε ψυχιατρική κλινική και του είχαν κατασχεθεί όπλα, όμως κατάφερε να εξοπλιστεί ξανά μέσω της μαύρης αγοράς.