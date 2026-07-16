Ώρα Γιαμπουσέλε: Ο Γάλλος σταρ έφτασε στο αεροδρόμιο για τον Παναθηναϊκό AKTOR - Οι πρώτες δηλώσεις

Η μεταγραφή «βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR Γκέρσον Γιαμπουσέλε, έφτασε στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει οριστικά στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και τον Φεβρουάριο, πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι να συμβεί και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό. Και τώρα που ήρθε και ο Μουστάφα στην ομάδα, έχω δύο αδέρφια μου μαζί. Ξέρω ότι μέσα στο γήπεδο θα είμαστε μια χαρά».

Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημ

Eurokinissi

Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρώην παίκτης του NBA, έρχεται για να δώσει τις «υπηρεσίες» του στη θέση «5» μαζί με τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαμπουσέλε κοστίζει στον Παναθηναϊκό πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, σε ετήσια βάση. Το συμβόλαιο του για την επόμενη τριετία, ξεπερνάει τα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γάλλος μάλιστα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις

Για τον Παναθηναϊκό: «Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς. Το να έρχομαι ξανά στη EuroLeague και να παίξω για αυτή την ομάδα είναι κάτι ωραίο για μένα».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, όλοι το ξέρουν αυτό και τι έχει προσφέρει στο μπάσκετ. Ανυπομονώ να παίξω για αυτόν και να έχουμε μία εξαιρετική χρόνια εδώ».

Για τον Φουρνιέ: «Ο Εβάν Φουρνιέ είναι φίλος μου. Δεν έχω μίσος για αυτόν. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι και πόσο καλός παίκτης είναι. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και θέλουμε τη νίκη. Τον αγαπάω, ανυπομονώ να παίξω ως αντίπαλος του, του εύχομαι καλή επιτυχία».

Για τον Λεσόρ: «Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και τον Φεβρουάριο, πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι να συμβεί και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό. Και τώρα που ήρθε και ο Μουστάφα στην ομάδα, έχω δύο αδέρφια μου μαζί. Ξέρω ότι μέσα στο γήπεδο θα είμαστε μια χαρά».

Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημα: «Θέλω να ζήσω την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης τραγουδούσα ένα μέρος των συνθημάτων του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να προκαλέσω αλλά ο Χεζόνια έλεγε μερικά όταν ήμουν στη Ρεάλ. Δεν τα ξέρω ακόμα καλά, αλλά θα τα μάθω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».